نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية التقاعد هذا الشهر 1444؟.. المؤسسة العامة تتُيح استعلام عن الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة عن متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية التقاعد؟، حيث قامت الحكومة في السعودية بتقديم خدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن الراتب، حيث أن التأمينات تساعد الشخص في أن يحصل على المعاش المخصص له، وذلك عندما يبلغ سن 60، ويكون التأمين مكلف بحماية المواطن في توفير العلاج له في حالة تعرضه للطرد، أو وقوع حادث له، كما نجحت التأمينات في القضاء على مشاكل العمال بنسبة حوالي 60%.

متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية التقاعد؟

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات بأن موعد إيداع رواتب التأمينات سوف يكون يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وأتاحت رقم التأمينات في السعودية تحرص السعودية على تسهيل خدمة التأمينات الاجتماعية على المواطن حيث نقوم بتوضيح ذلك من خلال التالي:

يقوم الشخص بالاتصال على رقم 190999، حيث هو رقم خاص بخدمة التأمينات، فيقوم المستخدم بالاستعلام عن كل ما يريده.

كذلك خدمة التأمينات تساعد الشخص في أن يعرف حقوقه، وواجباته.

خدمة التأمينات تضمن المستخدم أن يحصل على وظائف في حالة تعرضه للطرد، أو تعرضه لحادث تسبب له في إعاقة ما.

بالإضافة إلى أن التأمين تحصل عليه المطلقة، أو الأرملة، والتي تكون بحاجة إلى معاش من أجل أن تقوم بإعالة نفسها، وعائلتها.





التأمينات الاجتماعية استعلام عن الراتب

يقوم المستخدم باستخدام خدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن الراتب، وذلك من خلال رقم الهوية، حيث نوضح ذلك من خلال التالي:

يسجل الشخص على موقع التأمينات”من هنا“

يسجل الشخص اسمه، مع العنوان الذي يعيش فيه، وكذلك رقم الهوية.

كما أنه يختار الوظيفة التي يعمل بها، مع تحديد المكان الذي يعمل فيه.

يختار المعلومات الخاصة بالأجر، فتظهر له نافذة حول الأجر الذي يحصل عليه، وتفاصيل الراتب من حيث الزيادة أو النقص.

يضغط بعد ذلك على تأكيد، بعد اختيار الاستعلام.





خطوات عمل حساب في التأمينات الاجتماعية

يستطيع المستخدم من خلال التأمينات الاجتماعية أن يقوم بعمل حساب لمعرفة كل ما يريده عن التأمين، حيث نقوم بتوضيح ذلك من خلال التالي: