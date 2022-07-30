نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيف اعرف” نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط والاوراق المطلوبة 1444 jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة، حيث يبحث عنها المئات من الطلاب الذين قدموا عليها في هذا الشهر حينما تم فتح التقديم، حيث تم حينها فتح باب التقديم على الدورة الجديدة الخاصة بشهادة بكالوريوس ضباط كلية الملك فهد الأمنية، وسنتابع معكم كيفية الدخول إلى ابشر للتوظيف والاستعلام عن القبول الخاص بكم برقم الهوية الوطنية، وماذا تفعل في المرحلة القادمة والأوراق المطلوبة، فتابعوا القراءة حتى النهاية حيث سنخبركم بتفاصيل يجب أن تعرفوها.

كلية الملك فهد الأمنية

وقد بدأت كلية الملك فهد الامنية منذ أيام قليلة في إجراءات القبول المبدئي، وهذا لطالب الالتحاق بدور تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52، حيث تم الإعلان عن نتائج الترشح الخاصة بالطلاب في كلية الملك فهد الامنية للكثير من الطلاب، وظهر لهم الموعد والمكان الذي سيذهبون فيها لمقر كلية الملك فهد الامنية، وهذا للقيام بعمل المقابلة الشخصية والأشعة (الكشف الطبي).

وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل، حيث سنتابع معكم كيف تتأكدون من نزول النتيجة الخاصة بكم، عبر أبشر للتوظيف، وفي حالة قبولكم كيف تحصلون على الموعد الخاص بعمل المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وأهم النصائح التي يجب اتباعها حتى يتم قبولكم، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بكلية الملك فهد الامنية عن النتائج للكثير من الأشخاص عبر منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والذي قام الطلاب فيه بالتقديم على الكليات والمعاهد العسكرية، وهذا بدورة الكلية خريجي الثانوية العامة، وسنتابع معكم كيفية معرفة ذلك عبر هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع ابشر توظيف عبر الرابط الرسمي job.sa.

ثم اضغط على أيقونة الرئيسية.

اضغط على الاعلان الخاصة بكلية الملك فهد الامنية.

ادخل المعلومات الشخصية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، رقم الوظيفة).

بعدها انقر على زر عرض.

لتظهر لك النتيجة، واذا ظهر لك مقبول، ستجد بالأسفل موعد عمل المقابلة الشخصية وتقديم اوراق القبول المبدئي، والمكان.

الاوراق المطلوبة للتقديم

وفي التقديم ستحتاجون إلى العديد من الاوراق، وننصحكم بحلاقة شعركم بطريقة عسكرية، ولبس قميص (تيشرت) ابيض، وبنطال أسود، والالتزام في الحضور في الموعد المحدد وعدم التأخر، وننصحكم بعدم احضار الجوال ايضا، احضار الاوراق التالية في ملف، والتأكد من عدم نقصانها، فتابعوا معنا:

نسخة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة من بطاقة الاحوال الشخصية، وبطاقة الهوية.

6 صور حديثة بخلفية بيضا.

يتم نسخ نسخة واحدة من السجل الأكاديمي الخاص بالطالب، ونسخة أيضامن الترجمة الاجنبية الخاصة بها.

ونتمنى للجميع التوفيق والسداد في التقديم، وفي حالة اذا واجهتم اي مشكلة أو تريدون الاستفسار عن اي شيء اتركوا لنا تعليقا بالأسفل، ويسرنا خدمتكم في موقع ثقفني على مدار الساعة، بالتوفيق.