تقديم قوات امن المنشات 1444 || شروط وموعد التقديم من خلال موقع ابشر للتوظيف

تقديم قوات امن المنشات 1444، يبحث الكثير من المواطنين عن الوظائف والتي تكون مناسبة مع تطلعاتهم، لذا يجب أن نذكر أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل والقبول في قوات أمن المنشآت عبر موقع ابشر للتوظيف، وذلك منذ بداية الأسبوع الجاري، وكانت الإدارة العامة للتسجيل والقبول والتي تعد تابعة لوزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن توفير عدد من الوظائف العسكرية في الوقت الحالي لدى قوات أمن المنشآت، وذلك من أجل التعيين على رتبة جندي أول وجندي موسيقي، كما أنه سيتم تحديد الرتبة المناسبة من خلال المؤهل التعليمي والدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم والتي يجب أن تكون معتمدة، أو المؤهل الفني الحاصل عليه، وسيتم من خلال موقع ثقفني عرض شروط قبول في وظائف أمن المنشآت للرجال.

شروط تقديم قوات امن المنشات 1444:

وأعلنت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية والشؤون العسكرية عن عدة شروط والتي يجب توافرها في الشخص الذي يرغب في التسجيل في تلك الوظائف وجاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم إلى الوظيفة سعودي الجنسية. يجب أن يكون الشخص المتقدم حسن السير والسلوك. يجب أن يكون الشخص المتقدم إلا يكون محكوم عليه في قضية سابقة مخلة بالشرف. يجب أن يكون الشخص المتقدم إلا يكون قد عمل في وظيفة من قبل تخضع إلى الخدمات العسكرية. يجب أن يكون الشخص المتقدم إلا يكون قد أنهيت خدمته في أحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب. يجب أن يكون الشخص المتقدم موظفا في أي قطاع من القطاعات الحكومية. يجب أن يكون الشخص المتقدم إلا يكون قد تزوج من غير جنسية سعودية. يجب أن يلتزم الطول والوزن على حسب اللائحة الطبية من لجنة الكشف الطبي. كما يلزم توفير المؤهل التعليمي والفني المطلوب ويتم تصديقه من خلال جهة الإختصاص. كما يلزم اجتياز جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية عند المراجعة. يجب أن يتم التقديم من خلال منصة أبشر.

موعد فتح باب تقديم قوات امن المنشات 1444:

سيتم فتح باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق الأول من شهر محرم ١٤٤٤ هجري والذي يوافق الثلاثون من شهر يوليو الجاري ٢٠٢٢ ميلادي وسوف يتم غلق باب التسجيل في تمام العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق السادس من شهر محرم والموافق الرابع من شهر أغسطس المقبل.