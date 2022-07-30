نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة محرم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور قالت وزارة الموارد البشرية أن فترة التقديم عبر الموقع الإلكتروني في أول شهر أغسطس إلى يوم 30/10/2022، واوضحت الوزارة عبر الصفحة الرئيسية كيفية التسجيل على الموقع بالتفصيل، وشروط التقديم المطلوبة من المتقدم لكي يتم قبوله في برنامج الضمان الاجتماعي، حيث سجل الملايين من الأشخاص عبر الرابط الإلكتروني أثناء الفترة القليلة الماضية، وأن هدف وزارة الموارد مساعدة كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يحصل الأشخاص المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي على المعاش كل أول شهر، وإذا كان أول يوم من الشهر الجديد إجازة رسمية يتم تحديد يوم أخر لسحب إيداع مبلغ الضمان، يجب ان يتوفر لدى المتقدمين حساب بنكي ساري لكي يتمكنوا من الحصول على الضمان.

مرتبات الضمان المطور دفعة أغسطس

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هناك عائلات معينة سوف تسحب رواتب الضمان المطور وهي كالآتي إذا كان عدد الأشخاص في العائلة شخصين سوف يسحب مبلغ 1650 ريال سعودي، عدد الأشخاص 3 سوف يحصلون على 2200 ريال سعودي، بينما عدد الأشخاص 4 سوف يسحبون مبلغ 2750 ريال سعودي، يحصل 5 اشخاص على 3300 ريال سعودي، يسحب 7 أشخاص مبلغ 4200 ريال سعودي، إذا كان عدد الأشخاص 8 سوف يحصلون على مبلغ 4750 ريال سعودي.

شروط الحصول على الضمان المطور

سوف نتكلم عن الشروط المطلوبة للحصول على الضمان المطور وهو كالآتي أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين، وتمت ولادته في المملكة العربية السعودية، وبسكن بشكل دائم في المملكة، ألا يكون مدون في عمل خاص، لا يمتلك عقارات ومحلات، لديه حساب بنكي ساري وذلك لكي يحصل على راتب الضمان، أن يكون مرتبه الشهري متوافق مع المرتب الموجود في برنامج الضمان المطور.

كيفية التسجيل في الضمان المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من التعليمات لكي يتم التسجيل في الضمان المطور وهي كالآتي اضغط على الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي، ثم سجل حساب جديد، دون الاسم ورقم الهاتف والهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، دون رقم الهاتف على الموقع، سوف يتم إرسال على رسائلك النصية كود التحقق، اكتب الكود في المربع المخصص له، قم برفع كافة الأوراق والمستندات عبر الموقع، ثم اضغط على كلمة “إرسال”، واناظر رسالة نصية سواء بالقبول أو الرفض.