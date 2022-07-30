نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل العمل الحر للسيدات طريقة التقديم والشروط والمستندات المطلوبة له في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل العمل الحر للسيدات تعرف على طريقة التقديم وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض عديدة تعمل على تقديم المساعدة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية للتمكن من التغلب على الظروف المادية الصعبة المحيطة وأيضا لضمان العيش بحياة كريمة، ومن بين هذه القروض يقدم البنك قرض العمل الحر والذي يعتبر من أهم القروض وأكثر طلبا من قبل النساء داخل المملكة، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض طريقة التقديم للحصول على هذا القرض وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضا على قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل العمل الحر للسيدات

يعتبر الهدف الأساسي من تمويل العمل الحر الذي يتم تقديمه من قبل بنك التنمية داخل المملكة هو التعزيز من الرغبة للعمل الحر عند الكثير من الشباب، وأيضا تقديم يد العون لكل من لديه الرغبة في عمل مشروع حر خاص به، ولهذا السبب أيضا قدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية بهدف تقديم الخدمات للفئات المختلفة، وهناك نوعان من هذه الخدمة كا يلي :

التمويل النقدي : وهو منتج للتمويل يتم توجيه للمواطن القادر على العمل، ولم يجد له أي وظيفة للعمل بها، أو يقدم لمن لديه الرغبة في زيادة دخله الشهري، ويمتلك مهارة خاصة أو حرفة، ويستهدف هذا البرنامج العاطل عن العامل، أو الموظف الذي يقل راتبه عن 14 ألف ريال سعودي، وليس لديه أي مصدر تمويل أخر.

التمويل العيني: والذي يهدف إلي التحفيز على ممارسة العمل الحر، والتحسين من وضع الشمول المالي للأشخاص.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها وتحديدا يجب أن يتم توافرها في من يريد الحصول على تمويل العمل الحر من النساء. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وألا يزيد عمره عن 60 عاما

كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري له عن 14 ألف ريال سعودي

كما يشترط أن تمر مدة عام على الأقل على استلامه للوظيفة

ألا يكون لديه قرض أخر في أحد البنوك

كما يجب ألا تزيد فترة التمويل عن 5 سنوات

كما ينبغي تخطي الإختبار الإئتماني

تقديم وثيقة العمل الحر، وأي ضمانات يطلبها البنك.

طريقة التقديم للحصول على التمويل

كما تتمكن من تتوافر بها الشروط المطلوبة من الحصول على على تمويل العمل الحر بكل بساطة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل كما يلي:

الدخول على الموع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الإجتماعية

ثم اختيار منتجاتنا

وكذلك اختيار منتجات الأفراد، ومنها الضغط على تمويل العمل الحر

ثم اختيار نوع التمويل

وكذلك الضغط على التقديم عبر البوابة الإلكترونية

ثم عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، والضغط على متابعة.

وتحديد نوع التمويل الذي ترغب به، وبعدها الضغط على إرسال الطلب.

أهم المستندات المطلوبة للحصول على تمويل العمل الحر

حيث إنه كما قمنا بعرض تمويل العمل الحر للنساء وكذلك طريقة الحصول عليه وأهم الشروط المطلوبة له. يمكننا أيضاً عرض أهم٠ المستندات المطلوبة للحصول عليه كما يلي:

يجب إرفاق الهوية الوطنية

وكذلك إرفاق العنوان الوطني

ورقم الآيبان الخاص بالعميل

كما يجب إرفاق رقم الهاتف الذي تم تسجيله بمنصة أبشر

وكذلك الشهادة الخاصة بالعمل الحر من أجل تمويل الخدمات التخصصية.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر للنساء

لكي تتمكن من النساء من الحصول على تمويل العمل الحر يجب إصدار وثيقة العمل الحر. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لاستخراج الشهادة كما يلي: