صور تغيير كسوة الكعبة المشرفة الجديدة بداية العام الهجري الجديد 1444

صور تغيير كسوة الكعبة المشرفة الجديدة، وسط استعدادات مكثفة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، والمسجد الحرام من أجل صناعة كسوة جديدة للكعبة المشرفة، حيث أكد المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة من خلال تصريحات قامت بنشرها وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية أن عدد العاملين في صناعة كسوة الكعبة المشرفة بما يقرب من 210 موظف منهم 180 موظف حرفي، و15 مهندس، وإداري، لهذا الأمر سوف نوضح لكم تفاصيل حول صور تغيير كسوة الكعبة المشرفة الجديدة من خلال مقالنا هذا تابعونا.

صور تغيير كسوة الكعبة المشرفة الجديدة

صرح المالكي أنه قد تم استعمال رافعات حديثة إضافة إلى ذلك استخدام مادة النانو لكي يتم الحفاظ على الثوب من التعرض للغبار، كما يتم استخدام آليات خاصة بالتطريز لكي تكون إلى حد ما متقنة، حيث لن يتبقى سوى العاملين المختصين في تطريز كسوة الكعبة المشرفة، كما أوضح أيضًا ما يلي:

يتم تصنيع كسوة الكعبة المشرفة الجديدة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات قرآنية من ماء الذهب، ويتم كساء الكعبة المشرفة بها.

كما يتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة مرة كل عام، وذلك من خلال موسم الحج في صباح يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، حيث تمر صناعة الكسوة بمراحل الصباغة، وهي تعتبر من أولى مراحل إنتاج كسوة الكعبة المشرفة بالمصنع.

أيضًا يتم تزويد قسم الصباغة بأفضل أنواع أقمشة الحرير الطبيعي الخالص، حيث يتم تأمينه من خلال خيوط مغطاة بطبقة من الصمغ الطبيعي تعرف باسم “سرسين” تعمل على جعل لون الحرير مائل إلى الاصفرار مستوردة من أيطاليا.

كما استخدم في صناعة كسوة الكعبة المشرفة الجديدة نظام الجاكارد الذي يحتوي على عبارات، وآيات قرآنية يتم نسخها.

أيضًا يوجد جانب خالي من الكسوة لكى يتم وضع مطرزات عليه، كما أن أي نسيج يتم تحضيره الأولي من خيوط السدي المختلفة باختلاف النسيج من ناحية الكثافة، والنوعية، والعرض.

أما بالنسبة لأعداد خيوط السدي للكسوة الخارجية، فقد تبلغ حوالي 9986 فتلة، وذلك في المتر الواحد، كما تجمع بعضها البعض الي جانب أسطوانة تسمي بمطواة السدي، وهذه المرحلة هي “التسدية”.