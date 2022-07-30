نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج القبول 1444 لطلاب الثانوية العامة afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع نتائج القبول 1444 لطلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للقبول في الكليات العسكرية مؤخراً، إشارة الوزارة أن النتائج التي أعلنت منذ دقائق تتضمن حضور الاختبارات حسب المواعيد الجديدة لكل فئة من المتقدمين، حيث في حالة وجود اسم المتقدم بين المرشحين ينبغي عليه القيام ببعض المهام أبرزها ملئ الاستبيان الموجود على الموقع وطباعته، لذا نبرز لكم أليات الاستعلام عبر موقعكم ثقفني.

وزارة الدفاع نتائج القبول 1444 لطلاب الثانوية العامة

أعلنت منذ قليل وزارة الدفاع السعودية عن نتائج المرشحين في القبول المبدئي بوزارة الدفاع، حيث يمكنكم الإطلاع على النتائج بعد تسجيل بيانات الدخول في بوابة القبول الموحد، وفي حالة تم قبولك المبدئي تحتاج لإجراء المقابلة الشخصية والتي ستكون في مبني القوات البرية طريق الجنوب المقابل لسكن ضباط القوات المسلحة.



رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1444

بعد الاطلاع على نتيجة القبول المبدئي يجب عليك الدخول على الموقع وطباعة استمارة القبول ومن ثم استكمال البيانات من حيث التوقيعات اللازمة وغير ذلك، ومن أهم الإجراءات الواجبة أيضاً هب حجز موعد المقابلة الشخصية والالتزام بالزي الرسمي وكذلك الإجراءات الاحترازية من كمامات والتباعد وغير ذلك، حيث يمكنكم الإطلاع على النتائج من خلال رابط القبول.

نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1444

تتم عملية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع السعودية بجمي الكليات الخاصة به مثل (كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، وكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وكلية الملك فهد الحربية) عن طريق الذهاب إلى رابط موقع وزارة الدفاع mod.gov.sa ثم تسجيل رقم الطلب وبيانات الطالب وبعدها الضغط علي أيقونة الاستعلام.

على جانب آخر حددت وزارة الدفاع السعودية مجموعة من الشروط والضوابط لإتمام القبول أهمها أن يكون المتقدم لا ينتمي لجنسية غير سعودية، وان يكون حسن السيرة والسمعة، بالإضافة إلي السمات الشخصية للشخص المتقدم وكذلك الرياضية مثل الطول الذي لا يجب أن يقل عن 165 سم، العمر لا يقل عن 17 عام.

في الختام نتمنى لجميع المتقدمين التوفيق والقبول، وفي حالة أي استفسار ضعه أسفل هذا وزارة الدفاع نتائج القبول 1444 لطلاب الثانوية العامة.