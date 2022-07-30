أفضل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بقيمة 300 ألف ريال وبأقل هامش ربح

إذا كنت تبحث عن أفضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب، فإن بنك ساب SABB يمنحك أفضل تمويل بنصف هامش الربح الذي يمكن أن يحصل عليه أي بنك أخر وبدون تحويل راتب، وبأسرع وقت، وإليك أهم مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب، وطريقة الحصول عليه.

مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من بنك ساب

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمت مراجعته من الهيئة الشرعية للبنك.

يمكنك الحصول على موافقة فورية والحصول على تمويلك خلال 3 ساعات في حال إكتمال جميع المتطلبات.

يمكنك إضافة أي دخل إضافي مثل إيجارات العقارات أو أرباح أسهم أو غيرها لإجمالي الدخل.

يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يمكن للعميل اختيار مواعيد سداد القسط الشهري.

شروط الحصول على تمويل بنك ساب بدون تحويل راتب

يجب ألا يقل راتبك الشهري الأساسي عن 10 آلاف ريال بشكل شهري.

يجب أن لا يكون لديك التزامات شخصية (استقطاعات الراتب) تزيد عن 45% من الراتب.

هذا التمويل للمواطنين السعوديين فقط.

أن تكون قد قضيت في وظيفتك الحالية 6 أشهر على الأقل.

هامش الربح على التمويل الشخصي من بنك ساب

إذا كان راتبك 15 ألف ريال أو أكثر يمكنك الحصول على تمويل بهامش ربح 3.49 وهذا أقل من أي مصرف أخر.

أما إذا كان الراتب يتراوح بين 10 الآف إلى 15 ألف قد يصل هامش الربح 4.25% .

لاحظ أن هامش الربح سوف يتغير تبعًا لمدة السداد والمبلغ المطلوب ودرجة ائتمان العميل في البنك.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك ساب

يمكنك تقديم طلب الحصول على قرض التمويل الشخصي من بنك ساب من خلال الموقع الرسمي لبنك ساب.

متى يمكنك الحصول على تمويل بنك ساب

يمكن لأي مواطن سعودي يستوفي الشروط تقديم طلب للحصول على تمويل بنك ساب الشخصي بدون تحويل الراتب.

لاحظ أن هذا التمويل قد يكون أفضل لبعض الفئات من غيرها، ومن أمثلة الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذا التمويل: