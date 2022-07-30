نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع إيداع الراتب.. حقيقة زيادة رواتب التأمينات الاجتماعية 2022 لهذا الشهر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بينت المؤسسة العامة للتقاعد حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين التأمينات الاجتماعية حيث انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار التي تفيد زيادة رواتب المتقاعدين وذلك بعد طرح مجلس الوزراء السعودي عدة قرارات جديدة بخصوص هذا الأمر مما زاد من فضول العديد حول زيادة رواتب المدنيين والعسكريين ، هذا وقد أعلن مجلس الوزراء من جانبه عن بعض التعديلات الخاصة بكلاً من نظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية نتناول معكم أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين التأمينات الاجتماعية

يتم إيداع رواتب التأمينات في مطلع كل شهر بموعد ثابت وهو يوم 1 من كل شهر ميلادي، وأعلنت المؤسسة العامة أنه لم يتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء السعودي عن زيادة في رواتب المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، وعلى جانب آخر أعلن المجلس عن مجموعة من التعديلات على المرسوم الملكي والذي يسير وفق أنظمة التقاعد المدني والعسكري.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم إجراء التعديلات على المادة 28 عسكري والمادة 38 مدني و المتعلقتين بنظام التقاعد، كما تم استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء من أجل العمل بالتعديلات الجديدة وبدء تطبيقها.

وعلى صعيد آخر طرح مجلس الوزراء السعودي مجموعة من القرارات الجديدة ويعد من أهمها ما يلي:

تعديلات يتم من خلالها تبادل الخبرات بين أنظمة التقاعد المختلفة سواء كانت العسكرية أو المدنية.

تعديلات جديدة خاصة بالمواد 28 و38 تهدف إلى الأول مصلحة المتقاعدين في السعودية سواء العسكريين أو المدنيين.

كما أصدر المجلس عدة تعديلات جديدة بخصوص نظام التأمينات الاجتماعية السعودية.

التعديلات الجديدة على نظام التقاعد

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن عدة قرارات جديدة متعلقة بنظام التقاعد السعودي لكلاً من المادتين 38 مدني، 28 عسكري وجاءت التعديلات كالتالي: