تمويل شخصي بأقساط ميسرة ب20 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل

تمويل شخصي بأقساط ميسرة من أهم الخصائص التي توفرها شركة اليسر لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة بمبلغ تمويل يصل إلى 20 ألف ريال سعودي بشروط الشركة كذلك أتاحت لهم فرصة الحصول على التمويل الشخصي الأصغر بدون رسوم إدارية ولكن بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر أثنى وعشرون عام على الأقل حتى ستون عام كذلك مع توفير الدخل الشهري الثابت الذي يجب أن لا يقل عن 5000 ريال سعودي مع توفير إيضًا جميع الشروط المطلوبة لكي يحصل العميل المتقدم سواء سعودي أو مقيم على تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط الشهري ستة وثلاثون شهراً كحد أقصى للسداد عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل السعودية.

أهم ضوابط الحصول على التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل في السعودية وفرت الكثير من الخدمات التمويلية للمواطن السعودي كذلك للمقيم داخل أراضيها حيث وفرت تمويل بدون كفيل بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات للسعودي حتى الحد الأقصى للتمويل بمبلغ 20 ألف ريال إما المقيم أتاحت له ميزة الحصول على نصف الحد الأعلى لمبلغ التمويل بدون كفيل وبلا ضامن سعودي وغيرها من المميزات بعد الشروط والأحكام المطلوبة فيما يلي:

أتاحت التمويل الأصغر بدون دفع رسوم بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام على الأقل كذلك يصل إلى 60 عام فقط لا غير.

إيضًا شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية طلبت توفير فترة خدمة داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو خاص بالمملكة العربية السعودية.

شرط أساسي للقطاع العسكري حيث متاح الآن لهم التقديم الإلكتروني حتى عمر التقاعد العسكري الخاص بهم.

لابد مم أمتلاك الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يساوي على الأقل 5 آلاف ريال سعودي.

جميع مميزات الحصول على برنامج التمويل الأصغر من شركة اليسر

يريد الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين التقديم على التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية بسبب ما تقدمه الشركة من مزايا تمويلية متعددة ومنها الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الشهري لمدة زمنية لا تزيد عن ستة وثلاثون شهر لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح جميع الخصائص والمزايا التمويلية الهامة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كالتالي: