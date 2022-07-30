نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد الرفض للأهلية وخطوات التقديم في المقال التالي
تزايدت في الفترة الأخيرة التساؤلات حول إمكانية إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي مرة أخرى في حالة تم رفض الطلب بسبب رفض الأهلية، وأنتظر الكثير من المواطنين الإجابة على هذا التساؤل المهم، ولذلك قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإجابة على تساؤلات المواطنين في هذا الشأن وأكدت بأنه يمكن للأشخاص الذين قد تم رفض طلبهم بسبب الأهلية أن يقوموا بالتسجيل مرة أخرى ولكن ضمن شروط محددة قد قامت الوزارة بتحديدها ومحاولة منا في توضيح الأمور للمواطن البسيط فإننا سوف نقوم بتوضيح الشروط التي حددتها الوزارة، وفي إطار هذا الشأن أليكم كافة التفاصيل.
شروط إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
قام عدد كبير من المواطنين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وقد تم الموافقة على عدد كبير من الطلبات بينما قد تم رفض قبول باقي الطلبات بسبب عدم توافر مجموعة من الشروط التي كان يجب أن يتأكد المواطن من تنفيذها قبل إرسال الطلب، ولكن مع موافقة الوزارة على إعادة التسجيل مرة أخرى فإنه يجب الالتزام باستحقاق هذه الشروط أولاً وهي كالتالي:
- أن يقوم المتقدم في البداية بتصحيح البيانات التي قد قام بإدخالها في الطلب الأول.
- يجب أن يقوم المتقدم بإرفاق المستندات كاملة عند تقديم الطلب.
- فيما بعد ينبغي على المتقدم أن يقوم بتقديم طلبه من خلال الضغط على اختيار إعادة الطلب.
خطوات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور
يستطيع كل المواطنين في المملكة العربية السعودية والذين تنطبق عليهم شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور أن يقوم كل منهم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق القيام بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على منصة الدعم والحماية.
- يقوم المستخدم بتسجيل البيانات في الخانات المخصصة لها.
- يقوم بالنقر على زر التسجيل.
- عند وصول رسالة نصية على رقم الجوال الخاص به بكود التفعيل يجب أن يقوم بنسخه ووضعه في الخانة المخصصة له لكي يستطيع تفعيل حسابه.
- ينبغي أن يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص به ويتم الضغط على زر تسجيل الدخول.
- يقوم الموقع بتحويلك إلى نافذة أخرى ويطلب منك ملئ بيانات لتقديم الطلب وعليك أن تقوم بكتابة البيانات المطلوبة صحيحة لكي تتفادى رفض الطلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد الرفض للأهلية وخطوات التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.