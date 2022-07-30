شروط إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد الرفض للأهلية وخطوات التقديم

تزايدت في الفترة الأخيرة التساؤلات حول إمكانية إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي مرة أخرى في حالة تم رفض الطلب بسبب رفض الأهلية، وأنتظر الكثير من المواطنين الإجابة على هذا التساؤل المهم، ولذلك قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإجابة على تساؤلات المواطنين في هذا الشأن وأكدت بأنه يمكن للأشخاص الذين قد تم رفض طلبهم بسبب الأهلية أن يقوموا بالتسجيل مرة أخرى ولكن ضمن شروط محددة قد قامت الوزارة بتحديدها ومحاولة منا في توضيح الأمور للمواطن البسيط فإننا سوف نقوم بتوضيح الشروط التي حددتها الوزارة، وفي إطار هذا الشأن أليكم كافة التفاصيل.

شروط إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قام عدد كبير من المواطنين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وقد تم الموافقة على عدد كبير من الطلبات بينما قد تم رفض قبول باقي الطلبات بسبب عدم توافر مجموعة من الشروط التي كان يجب أن يتأكد المواطن من تنفيذها قبل إرسال الطلب، ولكن مع موافقة الوزارة على إعادة التسجيل مرة أخرى فإنه يجب الالتزام باستحقاق هذه الشروط أولاً وهي كالتالي:

أن يقوم المتقدم في البداية بتصحيح البيانات التي قد قام بإدخالها في الطلب الأول.

يجب أن يقوم المتقدم بإرفاق المستندات كاملة عند تقديم الطلب.

فيما بعد ينبغي على المتقدم أن يقوم بتقديم طلبه من خلال الضغط على اختيار إعادة الطلب.

خطوات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع كل المواطنين في المملكة العربية السعودية والذين تنطبق عليهم شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور أن يقوم كل منهم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق القيام بالخطوات التالية: