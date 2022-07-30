نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1444 نتائج القبول في الكليات العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1444 نتائج القبول في الكليات العسكرية، التي تم الإعلان عليها بشكل رسمي منذ دقائق قليلة للغاية، لذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، طريقة الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع للثانوي، ونتائج الترشيح وكذلك رابط نتائج وزارة الدفاع التي بدأ البحث عليها يتضاعف منذ ساعات.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1444

بعد أن يتمكن الطلاب في الثانوية العامة السعودية من التسجيل في بوابة الدفاع 1444 ضباط ثانوي، يستطع أن المتقدمين الاستعلام عن النتيجة النهائية رسمياً من خلال الدخول على رابط نتائج وزارة الدفاع 1444 ضباط ثانوي.

نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1444

تم الانتهاء رسمياً من رفع نتائج الطلاب والطالبات تتمكن عزيزي المشاهد من التعرف على النتيجة رسمياً من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الدفاع للقبول والتجنيد. تسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بالطالب. تسجيل رقم الطلب. انقر فوق زر كلمة بحث. لحظات وتظهر أمامك نتيجة الترشح.

المستندات المطلوبة للمقبولين في وزارة الدفاع

حددت إدارة القبول والتسجيل في وزارة الدفاع السعودي مجموعة من المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات القبول، جاءت هذه الأوراق كالتالي:

تجهيز صورة وأصل بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم استمارة القبول المبدئي.

تسجيل بيانات الاستبيان الطبي ومن ثم طباعة الاستبيان.

الملابس المطلوبة للمترشحين في كليات وزارة الدفاع

شكلت وزارة الدفاع مجموعة من المعايير الخاصة بالزي العسكري للمقبولين وتضمن هذا الزي الرسمي التالي:

زي المقبولين في كلية الملك عبد الله للدفاع الحوي بنطلون أبيض أو أسود.

فانيلا لون أسود. ملابس كلية الملك فهد الحربية بنطلون أسود أو أبيض.

فانيلا بيضاء. زي كلية الملك فيصل الجوية بنطلون ازرق أو أبيض.

فانيله لون ازرق. ملابس كلية الملك عبد العزيز الحربية بنطلون أبيض أو أخضر.

فانيله لون اخضر.

نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية 1444

كشفت وزارة الدفاع اليوم نتائج القبول للمتقدمين في الكليات العسكرية 1444، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة العديد من الضوابط الهامة التي يشترك أن تتوفر في كل متقدم كان أبرزها التالي:

أن يكون المتقدم لا يحمل سوي الجنسية السعودية، لم يتم وضع استثناء سوي أن يكون المتقدم نشأ مع والده أثناء عمله خارج البلاد.

يشترط أن يكون المتقدم يحمل سيرة عطرة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في نفس عام التقديم.

أن لا يكون المتقدم عمره اقل من 17 عام ولا اكثر من 21.

يشترط أن لا يقل طول المقدم عن 165 سم ولا يزيد عن 188 سم.

لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

وصلنا لختام شرح تقرير بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع نتائج القبول في الكليات العسكرية 1444.