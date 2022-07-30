نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الحصول على راتب التأمينات الاجتماعية وكم راتب التقاعد من التأمينات الاجتماعية في المقال التالي
موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية يتم الإعلان عنه عادتًا مع مع بداية أول شهر ميلادي، وهذا الراتب يسمى الراتب التقاعدي، والذي يحصل عليه جميع المواطنين الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك بمجرد الوصول إلى السن الخاص بالتقاعد وهو الستون عامًا، ولكن هناك شرط أساسي للحصول على هذا الراتب وهو أن يكون الموظف قد قام بالاشتراك بالفعل في التأمينات الاجتماعية خلال فترة العمل.
موعد الحصول على راتب التأمينات الاجتماعية
يتساءل الكثير من المواطنين المستفيدين بالفعل من التأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف المعاشات الخاصة بالمتقاعدين، وقد حددت التأمينات الاجتماعية الموعد بشكل ثابت وهو يوم واحد من كل شهر ميلادي، وبالطبع مع مراعاة الإجازات أو العطلات التي قد تؤدي إلى تأجيل صرف الراتب حسب مدة العطلة، وهذا الموعد خاص لجميع المتقاعدين سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام، ويتم إيداع المبلغ الخاص الخاص بمعاش راتب التقاعد من التأمينات الاجتماعية إلى الحساب البنكي الخاص بالمواطن بشكل مباشر بمجرد حلول موعد صرف المعاش، ومن خلال هذا الحساب يتمكن المواطن من الحصول على الراتب وسحق قيمة الراتب أو حسب مايرغب، ومن المقرر أن يتم صرف الراتب الخاص بشهر أغسطس القادم يوم واحد في الشهر كما هو معتاد دون أي تأجيل أو تغيير في الموعد، ويمكن التواصل على الرقم الخاص بالتامين الاجتماعي وذلك بغرض تقديم أي شكوى خاصة بالمواطن .
كم راتب التقاعد من التأمينات الاجتماعية
من أهم الأسئلة التي قد تشغل الكثير من مستحقين معاش التأمينات الاجتماعية هو كيفية حساب الراتب المستحق عن كل شهر، وهناك طريقة إلكترونية يمكن من خلالها أن يتم حساب راتب التقاعد الخاص من التأمينات الاجتماعية والذي سوف يتم الحصول عليه بالفعل بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في البداية يتم الدخول على موقع الالكتروني للتقاعد الاجتماعي.
- بعد ذلك يتم ادخال البيانات المطلوبة بالمواطن وهو عبارة عن قيمة الراتب الاخير الذي تم الحصول عليه للمواطن، وعدد شهور الخدمة، والوظيفة الخاصة به.
- ويتم بعد ذلك الضغط على الاستعلام والضغط على حساب قيمة الراتب الشهري المستحق.
- وسوف يتم عرض قيمة الراتب المستحق بشكل تفصيلي.
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