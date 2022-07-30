بالأسماء.. نتائج قبول وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444 نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1444 Afca.Mod.Gov

يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج قبول وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444 وأعلنت وزارة الدفاع عن النتائج بشكل رسمي لطلاب الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة وهناك الكثير من الطلاب قاموا بالتقديم للالتحاق بالكليات العسكرية وفقا للشروط والمتطلبات المطلوبة، وبدور وزارة الدفاع فأنها أعلنت عن قبول العديد من المتقدمين ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام من خلال رابط القبول الموحد.

نتائج قبول وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444

بعد الإعلان عن قبول وزارة الدفاع للعديد من المتقدمين علي الطلاب تعبئة الاستبيان الطبي وأيضا الحصول علي استمارة الالتحاق المبدئي وحجز موعد لأجراء الفحص الطبي علي الطالب واجراء مقابلة شخصية كما انها دعت الي التزام الطالب بارتداء الزي الرسمي للمقابلة ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444 بشكل الكتروني من خلال رابط بوابة القبول الموحد ويمكنك الاستعلام من خلال أتباع الخطوات التالية:

توجه أولا الي بوابة القبول الموحد من خلال شبكة الانترنت.

قم بتسجيل الدخول الي حسابك الشخصي وستجد عند فتح الحساب رسالة تفيد بانه تم ترشيحك بشكل مبدئي للقبول ولكن لابد من استكمال الشروط والإجراءات المطلوبة.

لكي تتمكن من استكمال المتطلبات عليك بان تكون البيانات الخاصة بك متطابقة.

اجتياز كافة الاختبارات المطوبة مثل الاختبارات الطبية وغيرها. اجتياز المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة من المقبولين في وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444

هناك بعض المستندات والأوراق الأساسية التي سوف تحتاجها لإتمام القبول في وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444 وهي:

بطاقة الهوية الوطنية للطالب.

ان يكون لديك استمارة الكشف الطبي.

حجز موعد الكشف الطبي والمقابلة من خلال بوابة القبول الموحد.

الالتزام بالزي الرسمي الذي تطلبه وزارة الدفاع حيث تضع كل كلية زي رسمي خاص بها.

ملئ الاستبيان الطبي من خلال بوابة القبول الموحد وطباعته بعد تعبئته.

بالنسبة للزي الرياضي الرسمي فان كلية الملك فيصل الجوية تلزم الطالب بلبس فأنيله رياضية ذات لون اخضر مع بنطلون اخضر أو ابيض، وكلية الملك فهد الحربية تتطلب فأنيله ذات لون ابيض مع بنطلون ابيض أو اسود، وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تتطلب فأنيله رياضية ذات لون اسود وبنطلون اسود او ابيض وكلية الملك فيصل الجوية تلزم بارتداء فأنيله رياضية ذات لون ازرق مع بنطلون يحمل نفس اللون الأزرق أو الأبيض.