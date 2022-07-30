نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع لضباط ثانوي 1444 في المقال التالي
الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية ،يتسائلون عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي لطلاب الكليات العسكرية السعودية ،من خرجين الثانوية العامة ،وقد تم فرز الطلبات المقدمة ،ومراجعة جميع بيانات الطلاب المتقدمين، وقامت وزارة الدفاع السعودي ،بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي، ويمكن الإستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني.
خطوات الإستعلام عن نتائج القبول بوزارة الدفاع السعودي
يمكن الإستعلام عن نتائج القبول بوزارة الدفاع السعودي ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:
- أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع السعودي.
- ثم يتم الضغط علي نتائج طلبة الثانوية العامة.
- وبعد ذلك يتم إستكمال جميع الإجراءات المطلوبة للقبول.
- ثم بعد ذلك يتم تحميل إستمارة القبول المبدئي ،وطباعتها.
- وأخيرا:يتم حجز موعد الكشف الطبي المبدئي.
الإجراءات التي يلتزم بها كافة المقبولين
يوجد عدة إجراءات ،لابد أن يقوم المقبول ،بالإلتزام بها ،وهذه الإجراءات تتمثل في:
- أولا:يتم ملئ إستمارة الإستبيان الطبي ،وطباعتها.
- وبعدها يتم إستكمال باقي إجراءات القبول.
- وبعد ذلك يتم طباعة إستمارة القبول المبدئي، والمقابلة الشخصية.
- لابد أن تعرف أنه لايمكن حذف الموعد المحدد.
- لابد من إحضار بطاقة الهوية الوطنية ،وتكون سارية المفعول.
- وأخيرا:يتم إحضار كافة المستندات المطلوبة، التي تم رفعها خلال التقديم.
التعليمات المتبعة في الحضور للمراجعة وإستكمال البيانات
يوجد عدة تعليمات ،لابد الإلتزام بها،وهذه التعليمات تتمثل في:
- أولا: لابد ان يلتزم المتقدم بالزي الرياضي ،مع حذاء غير رياضي ،وبدون شراب.
- يلتزم المتقدم بالحضور في الموعد المحدد في بطاقة المراجعة.
- لابد من إحضار بطاقة الهوية الوطنية ،وتكون سارية المفعول.
- لابد من إحضار المستندات التي تم رفعها ،أثناء التقديم الإلكتروني للمطابقة.
الزي الرياضي المحدد لكافة الكليات العسكرية السعودية 1444
- الزي الرياضي المحدد لكلية الملك عبد العزيز الحربية: فانلة رياضية لونها أخضر ،وبنطلون أبيض ،أو أخضر.
- الزى الرياضي الرسمي لكلية الملك فيصل الجوية:فانلة رياضية لونها أرزق ،وبنطلون أبيض ،أو أزرق.
- الزي الرياضي كلية الملك فهد البحرية :فانلة رياضية لونها أبيض ،وبنطلون أبيض ،أو أسود.
- وأيضا الزي الرسمي لكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي: فانلة رياضية لونها أسود ،وبنطلون أسود ،أو أبيض.
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