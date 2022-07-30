الراجحي الحصول على تمويل شخصي خلال 30 دقيقة فقط

يتيح مصرف الراجحي إمكانية الحصول على تمويل شخصي خلال ثلاثين دقيقة فقط، لكل من يحلم بالحصول على تمويل شخصي يعمل على تحقيق الأمور التي لا يمكن القيام بها ضمن الميزانية الشهرية للشخص، بالإضافة إلى ذلك فإن مصرف الراجحي يعد من أهم وأكبر المصارف بالمملكة العربية السعودية ذو ثقة، كما أنه قادر على سداد المبلغ المراد للتمويل بالتقسيط المريح، كما أنه يتيح العديد من منتجات التمويل لكلا من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال القيام بعدة إجراءات سهلة وسريعة تستغرق نصف ساعة فقط.

الراجحي شروط الحصول على تمويل شخصي في 30 دقيقة

يسعى الكثيرون إلي تجديد الأثاث، أو اللجوء إلى وسيلة مشروعة للقيام بسداد اقساط مصاريف الأبناء المدرسية، والسعي لإكمال متطلبات الزواج، ومصرف الراجحي يمكنه القيام بهذه الأشياء، وأكثر من ذلك، وأوضح عدد من الشروط لمطابقة المعايير الأهلية، وينبغي مراعاتها عند طلب تمويلك الشخصي، وهي كالآتي:

ألا يزيد عمر الشخص عن ستين عام بالنسبة للموظفين، وسبعين عام بالنسبة للأشخاص المتقاعدين، عند موعد سداد آخر قسط من التمويل.

يجب ان تكون جهة العمل من الجهات المعتمدة لدى المصرف.

ألا يقل دخل المواطن سعودي الجنسية الموظف عن الفين ريال، وألا يقل دخل المتقاعد عن 1900 ريال سعودي.

ألا يقل دخل الموظف المقيم بالمملكة العربية السعودية عن خمسة آلاف ريال.

الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم.

مطلوب تعريف الراتب.

تثبيت الراتب.

نموذج طلب التمويل.

مميزات منتجات التمويل الشخصي:

أنها متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تخض جميعها لبرامج دراسة الهيئة الشرعية الخاصة بمصرف الراجحي.

الحصول على مصادقة مصرف الراجحي.

التمتع بفترات سداد مرنة لمبلغ التمويل.

التمتع بميزة إمكانية الحصول على التمويل الوطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهر.

يوفر المصرف تمويل وطني للحماية من تقلب الأسعار، وذلك عند الاستفادة منه في تجارة السلع المعتمدة لدى البنك.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي في مصرف الراجحي

يمكن التقديم وطلب منتج التمويل الشخصي عن طريق تطبيق الراجحي موبايل، أو من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الراجحي إليك، وتعبئة نموذج الطلب، أو من خلال التواصل مع مصرف الراجحي.