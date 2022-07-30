نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطورsbis.hrsd.gov قبول اعتراض الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين حول آلية تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور، حيث يخدم البرنامج عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بهدف تحسين ظروف الحياة وتوفير حياة كريمة من خلال تقديم دعم مادي وفقاً للشروط المدرجة، ويوجد بعض الأفراد لدلا ينطبق عليهم شروط الاستحقاق فيمكنهم البرنامج من تقديم اعتراض عن أهلية الضمان المطور.

آلية تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

تنطبق شروط الاستحقاق على بعض الأسر المستحقة للمعاش، ولكن لا يتم تسجيل أسمائهم ضمن مستفيدي الضمان الإجتماعي للحصول على الدعم، فيلجأ الكثير إلى تقديم اعتراض للحصول على الدعم، وذلك من خلال اتباع ما يأتي:

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك ببوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

والذهاب إلى الصفخة الخاصة بحسابك من أعلى الشاشة.

والضغط على تقديم اعتراض.

وتحديد نوع الاعتراض عن الأهلية، أو القيمة المالية.

وادخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم اختيار تقديم اعتراض الاهلية.

وبذلك سوف يتم إرسال طلب للاعتراض، للمراجعه والرد بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بوضع عدة شروط أساسية للتمكن من الخصول على دعم الضمان المطور، وذلك لضمان حصول الاسر الأكثر استحقاقا للضمان والتي تتمثل في:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وكذلك مقيم اقامة دائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المستفيد 35 عام أو أقل.

ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأدنى لقيمة المعاش، والذي يكون 1100 ريال سعودي لرب الأسرة، و 550 لكل فرد.

لا يكون الفرد مسجل بأحد المراكز الايوائية التي ترعاها المملكة.

لا يكون لدى المتقدم املاك ذات قيمة عالية أو اصول مالية.

إدخال البيانات عند التسجيل بشكل صحيح، والتأكد من ذلك.

موعد صرف راتب الضمان المطور

حددت الموارد البشرية السعودية موعد موحد يتم صرفه كل أول شهر هجري، وبذلك يتم صرف معاش الضمان يوم السبت الموافق 1 محرم 1444، الذي يوافق 30 يوليو 2022 ويمكن لكافة المستفيدين صرف المعاش في ذلك الوقت.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

جاء ضمن الاستفسارات رد الموارد البشرية على تأخر دراسة وصدور الاهلية بعد قبول الاعتراض قبول نهائي، بان النتيجة تظهر مباشرة للمستفيد وسوف يتم إدراج المستفيد ضمن الاسر المؤهلة التي يتم الاعلان عنها بشكل شهري، ثم يمكن للمستفيد بعدها صرف معاش الضمان المطور مباشرة، ولا يشترط لقبول الاعتراض تحول الأهلية إلى مؤهل.