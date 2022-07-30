نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب يُصرف لمستفيدي الضمان للمؤهلين لشهر محرم 1444؟.. وزرة الموارد البشرية تُعلن قبل نزول الإيداع في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الصدور لأمراً ملكياً من الملك سلمان حاكم المملكة وتضمنه قرار الصرف لرواتب إضافية على العيد تكون للأشخاص المستفيدين من الضمان، وهذا ما جعل كافة الأشخاص يتساءلون عن كم راتب يُصرف لمستفيدي الضمان؟، وهل أن هذا الراتب الإضافي سيكون مستمراً أم لا، فهي من أشكال الدعم ومساعدة مالية مقدمة من الملك سلمان، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم الإجابة عن تساءل كم مرة يصرف المعاش الإضافي.

كم مرة يصرف المعاش الإضافي”كم راتب يُصرف”

وزارة الموارد البشرية صرحت بأن الصرف هذا الشهر سيكون لراتب الضمان الاجتماعي الأساسي دون إضافة الراتب الإضافي لأنه يُصرف لمرة واحدة وذلك من خلال التصريحات الواردة من الملك سلمان، ورغم ذلك بدأ الجميع في التساؤل عن المعاش الإضافي كيف سيتم صرفه، وهل أنه سيتجدد أم لا، ولقد جاءت كافة التصريحات بأن الصرف للمعاش الإضافي الخاص بالأفراد الذين يستفيدوا من حساب المواطن ومستفيدي دعم المواشي المستحقين للضمان.

حيث جاء القرار كالتالي بأنه سيتم إيداع راتباً إضافياً للأشخاص المستفيدين مرة واحدة وهم الذين يستفيدون من الضمان خلال هذا العام، فلقد تم التخصص المبلغ لجميع مستفيدي الضمان القديم والمطور، أما عن التجديد لهذا المعاش فلم يصدر قرار عن ذلك من الملك سلمان واكتفى بإعلان أنه سيكون مرة واحدة.

الفئات المستحقة للمعاش الإضافي

بعد أن تعرفنا على كم راتب يُصرف للمؤهلين في الضمان وفق ما صدر من الملك سلمان بشأن المعاش الإضافي وأهم القرارات الصادرة حول ذلك سنقدم إليكم الفئات التي تستحق معاش الضمان، فلقد أعلن خادم الحرمين بأن الراتب الإضافي سيحظى به الأشخاص الذين يستفيدون من الضمان القديم مرة واحدة، وهم الذين قد تم الإعلان عن أهليتهم بالشهر الحالي والمستحقين هم مستفيدي الضمان بنوعيه ودعم المواشي.

بالإضافة لمستحقي حساب المواطن فهم الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً، وكل ذلك لتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي أصبحت ثقيلة خلال هذه الفترة لارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار الملحوظة ولجعلهم يكونوا ذو قدرة على دفع فواتير المياه والكهرباء والقروض، أي أن برامج الدعم بوجه عام وكذلك راتب الإضافي هو من وسائل المساعدة للمواطنين ويدفع الديون عنهم التي ليس باستطاعاتهم دفعها.

نظام الضمان الاجتماعي

لقد وضعت بعض التعديلات على أنظمة الضمان الاجتماعي بتاريخ 4 يوليو لهذا العام 2022، حتى يتم السداد لكافة احتياجات الأشخاص الفقراء بشكل يكون متناسب مع كافة المتطلبات، كما أنه يساعد الأفراد ويؤهلهم حتى يصبحوا أفراد منتجة ومساهمة بتطوير المستوى المعيشي ولازدهار الدولة بكافة المجالات، ويتحولوا من محتاجين لمنتجين.