هل تم إيداع الضمان اليوم المطور والقديم لشهر محرم 1444؟..الموارد البشرية تتُيح الضمان الاجتماعي دخول hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة إن هل تم إيداع الضمان اليوم المطور والقديم إحدى الأسئلة التي تتوجه بشكل مستمر ومتتابع إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وهذا حيث أنها مؤسسة ونظام دعم نقدي تم وضعه من خلال الحكومة السعودية والتي تتمثل بوزارة الموارد البشرية لحماية الأفراد اجتماعياً والأسر الأكثر احتياجاً عبر تقديم رواتب لهم وخدمات تأهيل وتدريب شاملة بناءً على شروط وضوابط معينة لمساعدتهم بالوفاء بجميع متطلبات أساسيات الحياة وتحسين جودة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

هل تم إيداع الضمان اليوم 1444

قد حددت وزارة التنمية موعد رسمي من أجل إصدار ونزول راتب الضمان المطور للدفعة رقم 8 والأولى بالعام الهجري الجديد وهو 1 أغسطس 2022 الموافق هجرياً 3 محرم 1444، حيث أعلنت أنه سيتم إيداع الرواتب للمستحقين بحساباتهم المصرفية بجانب الزيادة التي تم إعلانها من خلال الملك بذلك التاريخ.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يستطيع المواطن في المملكة أن يقوم بالتسجيل بمؤسسة الضمان الاجتماعي الجديد من خلال موقع وزارة الموارد البشرية على الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة الموارد البشرية.

اختيار تسجيل دخول من القائمة الرئيسية.

النقر على تسجيل جديد.

إضافة رقم الهوية ثم تاريخ الميلاد.

تسجيل كلمة السر بشكل صحيح.

كتابة رمز التأكيد.

الإطلاع على الأحكام والشروط ثم الضغط على موافق.

إضافة البيانات الشخصية وبيانات العمل والمنزل.

التأكد من المعلومات التي تم إدخالها.

الضغط على تسجيل جديد.

إتمام التسجيل بنجاح.

الانتقال للموقع التسجيل.

إضافة رقم الهوية أو اسم المستخدم.

كتابة كلمة السر بشكل صحيح.

الضغط على تسجيل دخول.

الضمان الاجتماعي دخول

إن تسجيل الدخول بالضمان الاجتماعي يتم باستعمال منصة الدعم والحماية التي تم إطلاقها عبر وزارة الموارد البشرية، وهذا حيث تعمل هذه المنصة بالتوازي مع منصة الضمان لتوفير الخدمات للمواطنين بشكل سهل، وتسجيل الدخول عبر منصة الدعم والحماية يتم كالآتي:

الذهاب إلى منصة الدعم والحماية.

تسجيل اسم المستخدم أو رقم هويته الوطنية.

إضافة كلمة السر.

كتابة رمز التأكيد.

الضغط على تسجيل الدخول.

كيف اعرف اني مؤهله بالضمان المطور؟

يمكن معرفة نتيجة التسجيل بالضمان المطور عبر الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية من خلال آلية التعرف على الأهلية والمتمثلة بالتالي: