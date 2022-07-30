نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع للقبول ضباط ثانوي 1444 للترشيح للكليات العسكرية عبر بوابة القبول الموحد في المقال التالي
أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول المبدئي للقبول بالكليات العسكرية لعام 1444، وذلك للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والذين تقدموا للانضمام للكليات العسكرية للعمل بعد التخرج في كافة أفرع القوات المسلحة السعودية، والنتائج متاحة الآن حيث يمكن الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع بكل سهولة عبر بوابة القبول الموحد.
كيف تستعلم عن نتائج وزارة الدفاع للقبول ضباط ثانوي 1444 للترشيح للكليات العسكرية عبر بوابة القبول الموحد:-
حددت بوابة القبول الموحد الخطوات التي يمكن للطلبة القيام بها من أجل معرفة نتائج الترشيح بأحدي الكليات العسكرية وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التي يمكن للطلبة القيام بها وهي كالتالي :-
- الدخول على بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع.
- يتم إدخال رقم الهوية الوطنية.
- يتم الضغط على عرض النتائج لمعرفة نتائج الترشيح مبدئياً للكلية المتقدم لها الطالب.
وقد طالبت وزارة الدفاع جميع الطلبة المقبولين مبدئياً والمرشحين للكليات العسكرية، إلى ضرورة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة، حيث أن التخلف عن القيام بهذه الاجراءات سوف يؤدي إلى إلغاء نتائج الترشيح المبدئي لأحدي الكليات العسكرية وهذه الإجراءات التي يجب على الطلاب المرشحين لأحدي الكليات العسكرية وظهرت اسماؤهم في النتائج هي ما يلي:-
- القيام بمطابقة البيانات.
- اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة والمعدة بواسطة الإدارة المركزية للقبول بوزارة الدفاع.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
الأوراق المطلوبة من المقبولين في نتائج الترشيح المبدئي في وزارة الدفاع للترشيح لاحدي الكليات العسكرية 1444:-
- يتم إحضار الهوية الوطنية أثناء إجراء المقابلة لمطابقة البيانات.
- يتم تحميل استمارة القبول المبدئي بوزارة الدفاع وإحضارها.
- يتم تعبئة الاستبيان الطبي ثم القيام بطباعته.
- يتم حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الأولي وأيضاً المقابلة الشخصية.
- ضرورة التقيد بالزي الرياضي المطلوب وهو كالتالي:-
- فانله رياضية لون أخضر+ بنطلون أبيض أو أخضر للطلبة المرشحين لكلية الملك عبد العزيز الحربية.
- فانلة رياضية لون أزرق + بنطلون أبيض أو أوزرق لطلبة كلية الملك فيصل الجوية.
- فانلة رياضية لون أبيض + بنطلون أبيض أو أسود لطلبة كلية الملك فهد الحربية.
- فانلة لون أسود رياضية + بنطلون أبيض أو أسود لطلبة كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي.
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