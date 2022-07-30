أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول المبدئي للقبول بالكليات العسكرية لعام 1444، وذلك للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والذين تقدموا للانضمام للكليات العسكرية للعمل بعد التخرج في كافة أفرع القوات المسلحة السعودية، والنتائج متاحة الآن حيث يمكن الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع بكل سهولة عبر بوابة القبول الموحد.

كيف تستعلم عن نتائج وزارة الدفاع للقبول ضباط ثانوي 1444 للترشيح للكليات العسكرية عبر بوابة القبول الموحد:-

حددت بوابة القبول الموحد الخطوات التي يمكن للطلبة القيام بها من أجل معرفة نتائج الترشيح بأحدي الكليات العسكرية وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التي يمكن للطلبة القيام بها وهي كالتالي :-

الدخول على بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية.

يتم الضغط على عرض النتائج لمعرفة نتائج الترشيح مبدئياً للكلية المتقدم لها الطالب.

وقد طالبت وزارة الدفاع جميع الطلبة المقبولين مبدئياً والمرشحين للكليات العسكرية، إلى ضرورة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة، حيث أن التخلف عن القيام بهذه الاجراءات سوف يؤدي إلى إلغاء نتائج الترشيح المبدئي لأحدي الكليات العسكرية وهذه الإجراءات التي يجب على الطلاب المرشحين لأحدي الكليات العسكرية وظهرت اسماؤهم في النتائج هي ما يلي:-

القيام بمطابقة البيانات.

اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة والمعدة بواسطة الإدارة المركزية للقبول بوزارة الدفاع.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة من المقبولين في نتائج الترشيح المبدئي في وزارة الدفاع للترشيح لاحدي الكليات العسكرية 1444:-