نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحكام متابعة طلب برقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن منصة إحكام متابعة طلب برقم الهوية على محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة إحكام التابعة لهيئة عقارات الدولة عبر موقعها الرسمي، وتقوم المنصة بمساعدة المواطنين على تملك وتعديل العقارات إلكترونياً في ظل اهتمام المملكة بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة في تقديم خدماتها إلى المواطنين طبقاً لرؤية السعودية 2030م والتي تُعد الرقمنة أحد أبرز المحاور الرئيسية لها، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية متابعة طلب منصة إحكام برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تسجيل الدخول إلى منصة إحكام الإلكترونية، فإلى نص المقال.

منصة إحكام متابعة طلب

أتاحت منصة إحكام الإلكترونية إمكانية متابعة الطلب المقدم من المواطنين بإستخدام رقم الهوية لتملك العقارات الخاصة بهم عبر خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة إحكام الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً يجب عليك إدخال رقم الهوية الوطنية.

ثالثاً قم إدخال كلمة المرور الخاصة بك ورمز التحقق المرئي.

رابعاً قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

خامساً ستجد أيقونة طلباتي في أعلى الصفحة قم بالنقر عليها.

سادساً ستظهر لك تفاصيل طلباتك إما أن تكون تحت المراجعة أو تحت الإفادة.

سابعاً قم بالنقر على استعراض لتعديل طلبك.

وهكذا نكون وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لمتابعة الطلب الخاص بك بإستخدام رقم هويتك

رقم منصة إحكام

يسألنا الكثير من زوارنا الكرام من السعوديين عن رقم منصة إحكام للتواصل، ويُمكنكم التواصل مع المنصة من خلال الإتصال برقم 920035544 لتقديم كافة المقترحات والشكاوي الخاصة بتملك العقارات، وبالإضافة إلى هذا يُمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للمنصة [email protected] أو الصفحة الرسمية للمنصة على تويتر.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قدمنا لكم مقال مميز ومفصل بشأن هذا الموضوع الهام، ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات، ولأي استفسار أو سؤال يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم في أسرع وقت ممكن