نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جدارة التعليمية 1444 masar.sa “التعليم السعودي” توضح موعد التقديم وخطوات التقديم بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن وظائف جدارة التعليمية 1444 من قبل وزارة التعليم السعودية عبر موقع جدارة الذي يعد من أهم المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة التي تتيح المزيد من الخدمات، والبيانات للأفراد داخل المملكة العربية السعودية، والتي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنح فرصة للحصول على المزيد من الوظائف لكل رجل سعودي يرغب في الاستفادة بفرص العمل التعليمية والعديد من الوظائف الأخرى، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي الوظائف، وأهم الشروط.

الوظائف التعليمية جدارة 1444

اعلن التعليم السعودي ان التقديم لوظائف جدارة عبر منصة مسار سوف يبدأ يوم 2 محرم 1444 الموافق 31-7-2022 لمدة أسبوع حتي يوم الأحد الموافق التاسع من محرم الموافق ميلاديًا 7-8-2022 علي ان يتم اعلان النتائج يوم السبت 15 محرم، 13 أغسطس.

كيفية التقديم على وظائف جدارة التعليمية 1444

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي لابد من القيام بها للحصول على وظائف جدارة بطريقة إلكترونية من خلال الآتي:

في البداية عليك الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع جدارة “مسار” ثم تسجيل الدخول .

ثم قم بتسجيل البيانات الخاصة بك التي يطلبها الموقع وهي رقم الهوية ورمز التأكد والرقم السري .

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

ثم الذهاب إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة جدارة والتي يتم عرض أهم فرص العمل المتاحة من خلالها.

يتم تسجيل المعلومات الخاصة بالمتقدم من حيث الشهادة العلمية .

في النهاية قم بإرسال بياناتك والتمهل حتي يتم الاستجابة لطلبك.

ماهي منصة جدارة للوظائف السعودية

جدارة من أهم المنصات لإتاحة فرص العمل والتي تتبع لوزارة الخدمة المدنية داخل المملكة العربية السعودية والتي تتيح للأفراد السعوديين العمل في الوظائف الحكومية التي تتلاءم مع إمكانياتهم ومستوى تعليمهم، من الجدير بالذكر أنه تم تغيير اسم المنصة لتصبح “منصة مسار”.

رابط الوظائف التعليمية مسار

يتم الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بفرص العمل التعليمية لكن مع معرفة المعايير للقبول في هذه الوظائف وهي تتمثل في الآتي:

لابد أن يكون عمر المتقدم 17 عام.

الاستفادة بأعلى مجموع نقاط من خلال منصة جدارة للتوظيف “مسار masar.sa.

يجب النجاح في اختبار المقابلة الشخصية بنجاح .

تقديم بيان المعادلة من وزارة السعودية للأفراد الذين أتموا تعليمهم خارج المملكة العربية السعودية وحصلوا على شهاداتهم العلمية من جامعات خارج السعودية .

لابد أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية.

المرور من اختبارات القدرة، واجتيازه بنجاح.

عدم العمل في وظيفة أخرى.

تعتبر منصة جدارة من أهم المنصات التي تمنح العديد من الوظائف التي يتم التسجيل فيها بشكل إلكتروني والتي تم أطلاقها من سنوات عديدة من خلال وزارة الخدمة المدنية والتي وفرت العديد من فرص العمل التي تتلاءم مع كافة المستويات والقدرات والمؤهلات العلمية.