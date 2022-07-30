نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد رحلات النقل الجماعي من جدة طريقة الاستعلام وحجز التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أجدد مواعيد رحلات النقل الجماعي من جدة، وذلك وفقًا لمواعيد شركة سابتكو SAPTCO للنقل الجماعي بـ المملكة العربية السعودية، التي تتيح للمواطنين طريقة مبسطة لمعرفة أجدد المواعيد اليومية لرحلات النقل الجماعي داخل المملكة من مدينة جدة ولمختلف الوجهات داخل وخارج المملكة، ويتيح الموقع الرسمي لشركة سابتكو للنقل الجماعي للرحلات الأساسية والرحلات VIP الفرصة للمسافر للتعرف على أسعار تذاكر الرحلات ومواعيدها، وذلك وفقًا لما يدرجه الزائر من بيانات عن وجهته ونوع الرحلة وعدد الأفراد، وهو ما نتعرف عليه في اخبار السعودية عبر موقعنا وإليك كافة التفاصيل.

مدينة جدة

تعتبر مدينة جدة من أكبر المدن السعودية التي تقع على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة العربية السعودية، واكتسبت أهميتها التاريخية باعتبارها الميناء الأكبر والمعبر الرئيسي لمكة المكرمة، وتطورت مدينة جدة عبر العصور لتصبح من أهم الوجهات السياحية لما تحتويه من مزارات وأصرحة ومنشآت تجارية وساحات ترفيهيا للعوائل، وتضم كذلك مجموعة متنوعة من الجامعات مثل جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك عبد الله التقنية، جامعة فيصل، جامعة عفت، بالإضافة إلى بعض الكليات مثل كلية إدارة الأعمال، كلية دار الحكمة، كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة والعديد.

سابتكو للنقل الجماعي SAPTCO

شركة سابتكو للنقل العام الجماعي بالمملكة السعودية من أكبر شركات النقل، التي تتيح للمواطنين السعوديين الرحلات المحلية بين مدن المملكة وبعضها، وكذلك الرحلات الدولية بين دول الخليج العربي، وتوفر للمستخدم تجربة نقل آمنة ومريحة، بالإضافة إلى الرحلات المدرسية وغيرها من رحلات القطارات والحافلات والخدمات الرقمية، يمكنك كذلك تجربة الخدمة المميزة VIP Express والتي تقدم للمسافر عدة خدمات منها:

وجبة خفيفة

رحلات مباشرة دون توقف

مشروبات

منافذ شحن

صحف

انترنت

مواعيد رحلات النقل الجماعي من جدة

تعرف على مواعيد رحلات النقل الجماعي من جدة إلى وجهتك المميزة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

قم بعمل زيارة لموقع شركة سابتكو الرسمي.

اضغط على النقل بين المدن على الصفحة الرئيسية.

اختر جدول الرحلات.

حدد نوع الرحلة من الرحلات الأساسية أو الرحلات VIP.

أدخل مدينة المغادرة (جدة) وبعدها الوجهة المراد السفر إليها.

اضغط على عرض الجدول، سوف يظهر لك المواعيد المتاحة للسفر من جدة إلى وجهتك المنشودة.

طريقة حجز تذاكر النقل العام من جدة

من خلال الخدمات الرقمية التي تقدمها مجموعة شركات سابتكو للنقل الجماعي بإمكان المسافر الاستعلام عن أسعار الرحلات المخصصة لوجهته ومواعيد الرحلات وأنواعها، وذلك في إطار التطورات الرقمية وإدراج التكنولوجيا الذكية في المعاملات الحكومية تسهيلًا على المواطنين إتمام مهامهم واحتياجاتهم، يمكنك حجز تذكرة النقل العام بالخطوات التالية.