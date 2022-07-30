طريقة تجديد جواز السفر السعودي 1444 عبر أبشر Absher كم رسوم التجديد وما هي الشروط

تجديد جواز السفر السعودي من أهم وأكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين الذين يقومون بسفر خارج المملكة العربية السعودية ويحتاجون أن يكون جواز السفر ساري لكي يتمكنوا من استكمال إجراءات السفر، ومن هنا حرصت الحكومة السعودية و وزارة الخارجية على تقديم هذه الخدمة إلكترونيا يمكنك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التقديم على تجديد جواز السفر ودفع الرسوم المطلوبة للتجديد ويتم تحديد موعد استلام جواز السفر، وهذا بغرض التسهيل والتيسير على جميع المواطنين السعوديين، ولذلك سنتابع معكم من خلال هذا المقال خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيا والشروط اللازمة لقبول التجديد مع قيمة الرسوم التي ينبغي دفعها لتجديد جواز السفر.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي 1444

أصبحت منصة أبشر الإلكترونية من أكبر المنصات الحكومية السعودية التي يتوفر بها عدد كبير جدًا من الخدمات الحكومية، كما تسعى الحكومة على إضافة كافة الخدمات لتسهيل على المواطنين، ولذلك وضحت وزارة الخارجية السعودية طريقة تجديد الهوية جواز السفر السعودي إلكتروني بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية.

ثم الضغط على أيقونة أبشر الأفراد.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على الجوازات ثم النقر على أيقونة أيقونة خدمة إصدار أو تجديد.

سيطلب منك كتابة اسم المتقدم.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات رفع الصور والمستندات.

قم بإدخال البيانات المطلوبة إدخالها.

ثم قم بتحديد المدنية التابع لها جواز السفر.

بعد ذلك قم بدفع رسوم تجديد جواز السفر.

قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

سيتم تحديد موعد استلام جواز السفر السعودي الجديد والمكان الإستلام.

ما هي شروط تجديد جواز السفر السعودي

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الخارجية السعودية لقبول طلب تجديد جواز السفر السعودي وهي:

يشترط أن يكون مسجل على منصة أبشر الإلكترونية.

الالتزام بدفع كافة رسوم التجديد التي حددتها وزارة الخارجية لاستكمال التجديد.

تسجيل الخصائص الحيوية وهي البصمة والصورة.

يسمح بتجديد جواز السفر السعودي لمن هم أقل من 21 عام مده 5 سنوات فقط.

لابد من تسجيل العنوان الوطني للمتقدم المسجل في الهوية الوطنية و جواز السفر.

إذا كان المتقدم لم يبلغ السن القانوني لابد من موافقة أحد الأبوين، وإذا كان متوفي يمكن موافقة الأخوة ويشترط أن لا يقل عمر الأخ عن 21 عام.

ألا يكون مسجل عليه مخالفات مرورية، أو عليه أحكام قضائية.

تسليم جواز السفر القديم عند استلام الجواز الجديد.

يتم تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا عبر بوابة أبشر لمن بلغ 21 عام وذلك من خلال حسابه الشخصي.

كم رسوم تجديد جواز السفر السعودي

لقد أعلنت المديرية العامة الجوازات السعودية عن قيمة رسوم تجديد جواز السفر وذلك يختلف بمده التجديد وهو على النحو التالي: