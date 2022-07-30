فسخ عقد الزواج للمرأة بمفردها في السعودية 1444 “قانون الأحوال الشخصية” أهم البنود والمميزات

القانون السعودي يمنح حق فسخ عقد الزواج للمرأة بمفردها قانون الأحوال الشخصية الجديد بالمملكة أوضح أنه يحق للمرأة السعودية فسخ العقد بمفردها دون تدخل من أحد، وذلك في حالات معينة بشكل منفرد دون أن يقوم الزوج بتطليقها، حيث أنه يمكنها الفسخ في حالة عدم نفقة الزوج، كما يمكنها فسخ العقد في حالة الضرر من الزوج، أو عدم الالتزام بالشروط، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم التفاصيل التي يتضمنها هذا القانون.

بنود قانون فسخ عقد الزواج للمرأة

يتساءل الكثير من الأشخاص بالسعودية، ما يتضمنه قانون فسخ عقد الزواج للمرأة بالسعودية قانون الأحوال الشخصية ووفقًًا لما تحدده السلطة القضائية بالمملكة وزارة العدل، وإليكم أهم هذه الأحكام موضحة كالتالي:

فسخ عقد الزواج الذي تقوم المرأة بتقديمه للمحكمة يعتبر خلعًا للزواج وليس طلاقا صريحًا حتى لو ألقي لفظ الطلاق على الزوجة في المحكمة.

كما ينص القانون أيضا أنه يحق للمرأة الاحتفاظ بالأولاد عند الطلاق، أو الفسخ.

في حالة طلاق الزواج للسيدة ثلاثة مرات في وقت واحد، يتم احتسابها على أنهم طلقة واحدة فقط.

عند إلقاء الزوج لفظ الطلاق في حالة غضب، أو عدم وعي منه فإنه لا يتم احتساب هذا الطلاق.

مميزات قانون الأحوال الشخصية الجديد للمرأة

ويعد هذا القانون الجديد للأحوال الشخصية بالسعودية له العديد من المزايا التي تضمن حقوق المرأة في حالة الأضرار من الزوج بأي طريقة، وبشكل لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا السنة النبوية، وإليكم أهم مزايا هذا القانون الجديد لعام 1444: