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عمر شويل - جدة أسعار جمبري البيك 2022 الجديدة بالسعودية .. الجمبري لا يختلف على طعمه الجيد اثنين فالكثير مننا يحبه بكل الطرق التي يتم طهيها به سواء مقلي أومشويًا أو حتى بطريقة الطاجن فالجمبري من البحريات المعشوقة لدى الكل بوصفاته المختلفة فالبيك ومطاعم البيك تسعى دائمًا إلى رضا العملاء والاهتمام بما يفضلونه لذلك حجز الجمبري مكانته في منيو الوجبات والأطعمة الخاصة بمطاعم البيك وذلك بجانب الدجاج والسندوتشات المختلفة التي يفضلها الموطنون في المملكة العربية السعودي فجمبري البيك هو أحد الوصفات التي تقدم بطريقة جميلة جدًا وألذ طعم ورائحة ومذاق جذاب جدًا.

أسعار جمبري البيك 2022 الجديدة بالسعودية

وبنفس الجودة التي يقدمها البيك بالوجبات المختلفة والدجاج المقرمش كما تعود عليه البعض .

واشتهر عنه يقدم الجمبري بطريقة مبتكرة وكذلك بوجبات بأحجام مختلفة تناسب كل الأذواق سواء في ساندوتش.

أو قطع كوجبة ليناسب الجميع بالأذواق والإمكانيات المادية المختلفة بجانب بعض الإضافات.

التي يمكن طلبها والجانبية المعروفة عن مطاعم البيك فإذا كنت تعشق الجمبري وتعرف الكثير عن سلسلة مطاعم البيك.

فستجد أن هناك العشرات من الفروع التي تجذب المواطنين وعملائها السعودية وغيرهم الوافدين منذ أكثر من 45 عام.

لذلك أصبح المطعم الأول في المملكة العربية السعودية للوجبات السريعة بالخلطات الخاصة والأطعمة المختلفة وكذلك النكهات.

التي لا تجدها في أي مطعم آخر فكما يقدم كل الوجبات فالجمبري بالتتبيلة الخاصة بالبيك تكون الاختيار الأول.

إذا كنت تميل للبحريات ومكوناتها كوجبة 10 أو 12 قطعة جمبري جامبو من أجود الأنواع مقلية داخل تتبيلة البيك .

التي تمتاز بمذاق شهي ورائع واختيارين من الصلصة بين صلصات البيك التي يشتهر بها البيك كصلصلة كوكتيل وصلصة مسحب وثوم.

وكذلك سلطة الملفوف.

وبعد تعديل الأسعار أصبحت الوجبة الخاصة بالجمبري الجامبو 37.5 ريال سعودي وتحتوي على 1430 سعر حراري.

ووجبة الجامبو الأكبر تكون بـ 50 ريال سعودية وبها 2104 سعر حراري.

وإذا كنت ترغب في وجبة أقل تكلفة فإليك الوجبة الاقتصادية الـ 10 قطع مقلية وتأتي بسعر 28 ريال سعودي.

بجانب الصلصة المتنوعة بالتتبيلة المتميزة والبطاطس والخبز سواء صلصة كوكتيل أو مسحب أو ثوم وبها 1170 سعر حراري بالمنيو.