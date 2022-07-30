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عمر شويل - جدة خطوات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 .. يتسائل البعض عن الطريقة والخطوات التي يمكن من خلالها إصدار الرخصة المهنية للمعلمين وهي تعتبر الوثيقة الرسمية التي لا يمكن لكل معلم داخل المملكة العربية السعودية الاستغناء عنها فهي بمثابة رخصة مزاولة لمهنة التدريس فباعتبارها شرط أساسي لا يمكن للفرد التعيين في الوظائف التعليمية إلا بها ولذلك نوضح لك في السطور القليلة القادمة الطريقة الصحيحة لإصدار تلك الرخصة وتعد الرخصة المهنية للمعلم من الأمور التي لا يمكن لأي فرد ممارسة مهنة التدريس ومباشرة أعمالهم التعليمية في المملكة العربية السعودية إلا بها فتخضع كمعلم لاختبار لقياس المستوى العلمي والمعرفي للمعلمية في المواد العلمية التي يشرف على تدريسها للطلاب من أجل تحديد المستوى التعليمي والمعرفي لكل معلم وكذلك أسلوبه في شرح وتوضيح المعلومات ويحقق من خلالها التنمية الثقافية لكل الطلاب والاعتماد عليهم في تأسيس الهيئة المشرفة على التعليم .
خطوات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444
طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 هي أن تقوم بعمل الثلاث مراحل والمرور بها والالتزام بترتيبها من أجل الحصول على تلك الرخصة بموقع الرخصة المهنية.
التي تمكنك من مزاولة مهنة التعليم والتدريس في المملكة العربية السعودية الخطوة الأولى أن تقوم بالدخول إلى الاختبار المخصص لتلك الرخصة المهنية.
وتدخل بياناتك ومعلوماتك بشكل صحيح الخطوة الثانية أن تخضع لاختبار تربوي بعد المهني .
وتنتظر النتائج والخطوة الثالثة تقوم بإصدار الرخصة وفق الشروط المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.
شروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين
- أن يكون الراغب في استخراج تلك الرخصة حاصلًا على درجة البكالريوس على الأقل في تخصص من التخصصات المعتمدة من قبل الهيئة ويستثني من كان يباشر عمله في وقت تطبيق تلك اللائحة وتستلزم حصول على الدبلوم .
- وأن ينجح المعلم في اجتياز الاختبار العام والتخصصي وكذلك التربوي
- وإضافة الدرجات للحوصل على الحد الأدنى بكل اختبار أن تقوم بتسديد الرسوم المخصصة لإصدار تلك الرخصة
- وتقديم طلب من أجل ترقية أو تجديد إلكترونيًا من خلال نظام الرخصة المهنية
- وأن تستوفي سنوات الخبرة المطلوبة من كل درجة لدرجات المعلمين.
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