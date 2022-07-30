كيف أضيف تابع جديد في الضمان الاجتماعي المطور.. وما هى شروط استحقاق صرف المعاش في السعودية 1443

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كيف أضيف تابع جديد في الضمان الاجتماعي نقدم لكم اليوم خطوات وطرق إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطوّر لعام 1444هـ، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي هو عبارة عن راتب شهري يتم تقديمه إلى بعض الفئات التي تستحق بشكل فعلي الحصول على مساعدة مالية وتم تقديم هذا البرنامج من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، سنقوم بتوضيح كيفية إضافة تابع وشروط استحقاق الراتب في السطور التالية من مقالنا اليوم. طرق إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطوّر لعام 1444هـ قم بتسجيل دخولك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكتروني ثم قم بالنقر على كلمة “تسجيل دخول”.

الإلكتروني ثم قم بالنقر على كلمة “تسجيل دخول”. اكتب كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بحسابك على الموقع وفي حالة عدم وجود حساب قم بعمل حساب بالنقر على “تسجيل مستخدم جديد”.

ثم اكتب الكود المرئي الموجود في صورة أمامك ثم اكتب كود التحقق الذي سيتم وصوله على هاتفك المحمول من خلال رسالة نصية SMS.

اضغط على زر “الخدمات الإلكترونية” الظاهرة على واجهة الموقع الرئيسية ثم انقر على “إضافة تابع جديد” وابدأ في كتابة كل بيانات التابع المطلوبة منك. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر يشترط أن يكون المواطن المتقدم للحصول على معاش الضمان سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يتم استثناء شرط الجنسية السعودية من المرأة المطلقة أو الأرملة الأجنبية (غير السعودية) ولديها أبناء من زوج أو متوفى سعودي الجنسية.

وكذلك يستثنى منها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والمعاقين وكبار السن بشرط أن يكون معهم بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.

الدخل الشهري للمواطن المستقل يجب ألا يزيد عن 1100 ريال سعودي وكذلك بالنسبة للأسرة فإن دخل كل فرد فيها يجب ألا يزيد عن 550 ريال سعودي.

يجب أن يستوفي الشخص المتقدم جميع شروط وزارة الموارد البشرية السعودية الخاصة بالصحة والتعليم ويتم موافقته لجميع خطط التوظيف والتأهيل.

يتم عرض خطط التوظيف على منصات التوظيف التابعة للوزارة والتي يتم عرضها بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية.

كما يجب أن تتطابق مع المستفيد شروط امتلاك الثروة ويجب ألا يكون لديه أي أصول عريقة وغير تابع لأي دار من دور الإيواء السعودية. عمر شويل - جدة كيف أضيف تابع جديد في الضمان الاجتماعي المطور.. وما هى شروط استحقاق صرف المعاش في السعودية 1443 - ثقفني

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