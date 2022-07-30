نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هى شروط بنك التسليف للإعفاء عن سداد باقي القروض 1444 في المقال التالي
ما هى شروط بنك التسليف للإعفاء يعد التساؤل بشأن طريقة الحصول على رابط وخطوات تقديم طلب إعفاء بنك التسليف 1444هـ هو من أكثر المواضيع المتداولة في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة المالية السعودية بعمل الكثير من المحاولات التي تساعد بها الفئات التي تحتاج إلى مساعدات وتسهّل عليهم عملية الحصول على القروض، وكان إعفاء سداد القروض واحدًا من هذه المحاولات، وكان بنك التسليف السعودي أحد البنوك التي تقوم بعمل إعفاءات من سداد القروض بشكل دوري.
تقديم طلب إعفاء بنك التسليف 1444هـ
- قم بالدخول إلى رابط موقع بنك التسليف والادخار السعودي الإلكتروني الرسمي.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل دخول” وذلك في حالة أنه لديك حساب على الموقع وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- أو اضغط على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد” في حالة أنك جديد في الموقع واكتب البيانات المطلوبة منك بشكل كامل وصحيح.
- ثم قم بكتابة اسمك رباعيًا ورقم الحفيظة الخاصة بك ومصدرها.
- ثم قم بكتابة رقم العقد وشركائك (إن وجد) واكتب اسم صاحب الطلب ورقم هاتفه المحمول ورقم هويته الوطنية الشخصية.
- وبعد ذلك قم بإرفاق كافة الصور والمستندات الرسمية المطلوبة منك وقم برفعها على الموقع وانقر على “إرسال الطلب”.
تقديم طلب إعفاء سداد أقساط التسليف للمتوفي
عند تقديم إعفاء سداد باقي أقساط شخص متوفي يجب أن يتم تحديد نوع القرض، وكتابة اسمه رباعيًا، رقم الحفيظة، مصدر الحفيظة وتاريخها، مكان القرض وفرع البنك، رقم العقد، الشركاء بأسمائهم، رقم الهوية الوطنية و رقم الهاتف المحمول.
ما هى شروط القبول في إعفاء بنك التسليف السعودي
- يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام.
- يقدم الشخص المتقدم بالإعفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة منه حتى تثبت صحة الوضع الذي يعاني منه ماديًا واجتماعيًا وصحيًا.
- يشترط أن يقوم بإحضار صورة من الهوية الوطنية الشخصية ويجب أن تكون سارية المفعول ومعه بطاقة العائلة.
- يقوم الشخص المتقدم بكتابة البيانات المطلوبة منه بشكل دقيق وصحيح لأي وجود أي خطأ قد يحرمه من الإعفاء حتى وإن كان مستحقًا.
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