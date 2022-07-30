ما هى شروط بنك التسليف للإعفاء عن سداد باقي القروض 1444

ما هى شروط بنك التسليف للإعفاء يعد التساؤل بشأن طريقة الحصول على رابط وخطوات تقديم طلب إعفاء بنك التسليف 1444هـ هو من أكثر المواضيع المتداولة في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة المالية السعودية بعمل الكثير من المحاولات التي تساعد بها الفئات التي تحتاج إلى مساعدات وتسهّل عليهم عملية الحصول على القروض، وكان إعفاء سداد القروض واحدًا من هذه المحاولات، وكان بنك التسليف السعودي أحد البنوك التي تقوم بعمل إعفاءات من سداد القروض بشكل دوري.

تقديم طلب إعفاء بنك التسليف 1444هـ

قم بالدخول إلى رابط موقع بنك التسليف والادخار السعودي الإلكتروني الرسمي.

الإلكتروني الرسمي. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل دخول” وذلك في حالة أنه لديك حساب على الموقع وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أو اضغط على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد” في حالة أنك جديد في الموقع واكتب البيانات المطلوبة منك بشكل كامل وصحيح.

ثم قم بكتابة اسمك رباعيًا ورقم الحفيظة الخاصة بك ومصدرها.

ثم قم بكتابة رقم العقد وشركائك (إن وجد) واكتب اسم صاحب الطلب ورقم هاتفه المحمول ورقم هويته الوطنية الشخصية.

وبعد ذلك قم بإرفاق كافة الصور والمستندات الرسمية المطلوبة منك وقم برفعها على الموقع وانقر على “إرسال الطلب”.

تقديم طلب إعفاء سداد أقساط التسليف للمتوفي

عند تقديم إعفاء سداد باقي أقساط شخص متوفي يجب أن يتم تحديد نوع القرض، وكتابة اسمه رباعيًا، رقم الحفيظة، مصدر الحفيظة وتاريخها، مكان القرض وفرع البنك، رقم العقد، الشركاء بأسمائهم، رقم الهوية الوطنية و رقم الهاتف المحمول.

ما هى شروط القبول في إعفاء بنك التسليف السعودي