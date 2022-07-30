نظام الكفالة الجديد في السعودية 1444 وأهدافه

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عمر شويل - جدة نظام الكفالة الجديد في السعودية 1444 .. منذ أخبار تغيير وإلغاء نظام الكفالة القديم وعمل ضوابط وشروط وعقود جديدة للعمالة الوافدة على المملكة العربية السعودية تسائل البعض عن ما هو النظام سواء من أصحاب الأعمال أو حتى الوافدين فالنظام الجديد يكون عبارة عن كفالة شخص من قبل شركة سعودية أو مواطن سعودي وظلت هذه الفكرة في التنقل بين الدول ولكن كانت العقبة تظهر أن الشخص لا يمكنه التحرك إذا كان عليه ديون فالحل المثالي لتلك العقبة هو تحمل الكفيل الخاص بالفرد لكل تلك الديون وهذا النظام لم يكن مصرح به قديمًا إلى أنه تم فرضه هذه الأيام وإلغاء النظام القديم فكان الوافدين في المملكة بحاجة شديدة لهذا النظام وسنتحدث عنه بكل ما يحتاج الفرد أن يعرفه.

نظام الكفالة الجديد في السعودية 1444

ومن ضمن خطوات الحفاظ على العمالة بالمملكة العربية السعودية والتي تسعى نحوها الحكومة سواء للسعوديين أو الوافدين بجنسياتهم المختلفة .

من أجل تغيير نظام الكفيل ليتلاءم مع الجميع فقامت بتعديل اللائحة الخاصة بالكفالة وتعديلها للائحة نقل الخدمات .

والتي تمنح الوافدين من العمال الغير سعوديين الحرية الكبيرة في التنقل بين المشروعات والأعمال.

وقامت وزارة العمل باستبدال القوانين الخاصة بالعمل والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين العامل والكفيل الخاص به .

وقد صرحت أنها لا تزال تعترف بنظام الكفالة ولا أي مسمى آخر له بجانب إلغاء القيود التي كانت تفرض قديمًا على الوافدين.

وبالفعل تم إلغاء نظام الكفالة القديم والذي تم تطبيقه في السعودية لـ 7 عقود متتالية والذي كان يهدف لتحسين العلاقة.

وتنظيمها بين العامل وصاحب العمل ولكن النظام الجديد الذي تم استخدامه في 2021 استفاد منه أكثر من 10 مليون وافد للسعودي.