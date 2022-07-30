نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع قرض التنمية الاجتماعية للأسرة السعودية إلى 100 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفع قرض التنمية الاجتماعية للأسرة السعودية .. أصدر بنك التنمية الاجتماعية السعودي قرارًا برفع سقف قروض الأسرة إلى 100 ألف ريال بعدما كان 60 ألف خلال الفترة الحالة وذلك بشرط ألا يصل مرتب الفرد المتقدم عن 14500 ريال سعودي وألا يتجاوز نصيب الفرد الواحد بالأسرة إلى 3 آلاف ريال.

شروط التقدم للحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية وقال بنك التنمية الاجتماعية عن شروط التي يجب توافرها في الشخص الطالب للقرض على قرض 100 ألف ريال وبهذه الشروط : –

رفع قرض التنمية الاجتماعية للأسرة

أن المرأة يحق لها التقدم بطلب التمويل الخاص بالأسرة في حال كانت مطلقة أو هجرها زوجها.

أو كانت أرملة وتعود طفلًا فأكثر وأن لا يصل سن الرغاب في الحصول على القرض عن 70 عام .

وأن الشخص يكون لديه سجل ائتماني سليم وألا يزيد الدخل الشهري عن 14500 ريال سعودي.

وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة عن 3 آلاف ريال.

وقد قرر بنك التنمية الاجتماعية رفع الحد الأقصى لراتب قرض الزواج 60 ألف ريال سعودي ويهدف إلى إعادة تشجيع الشباب لعلى الزواج وتم رفعه من 14500 بدلًا كم 12500 ريال.

وقد اشترط البنك أيضًا أن تكون زوجة الشخص سعودية الجنسية أو حتى من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي.

وإذا كانت غير ذلك فيشترط عليها موافقة زواج من جهة مختصة وبجانب تقديم عقد رسمي للزواج من المحكمة التي تختص بهذا على.