نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع .. رابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع للثانوي 1444 – 2022 دورة الضباط afca.mod.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية نرصد لكم تفاصيلها في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج قبول طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا في وقت سابق على دورة الضباط والتي تتبع وزارة الدفاع السعودية خلال العام الجامعي 1444. وأتاحت الآن الوزارة المتمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية. عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1443-2022. وفيما يلي نرصد لكم رابط الاستعلام عن النتائج.

نتائج وزارة الدفاع

صدرت حاليًا نتائج وزارة الدفاع الخاصة بالترشيح الأولي لطلاب الثانوية. إضافة إلى ذلك فقد نوهت اللجنة المركزية المسؤولة عن قبول الأفراد الجامعيين في دورة الضباط والتي تتبع وزارة الدفاع السعودية. إلى ضرورة مراجعة النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد للقوات المسلحة. حيث تعتبر نتائج قبول وزارة الدفاع التي أعٌلنت مؤخرًا هي نتائج القبول المبدئي. والتي يلزم بعدها التجهيز للمقابلات الشخصية.

وزارة الدفاع نتائج القبول

وزارة الدفاع أتاحت نتائج القبول التي يمكن الاستعلام عنها حاليًا من خلال موقعها الإلكتروني. حيث تتم عملية الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتوجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الدفاع السعودي .

وبعد ذلك قم بتسجيل دخول في حساب الفرد المشترك بوزارة الدفاع

وعقب إتمام عملية التسجيل قم بالنقر على زر “نتائج قبول طلاب ثانوي”.

وفي الخطوة التالية قم بإدخال رقم الطلب للاستعلام عن نتائج القبول.

أخيرًا قم بالنقر على زر “بحث”.

نتائج قبول وزارة الدفاع ضباط

وفي إطار التعرف على نتائج قبول وزارة الدفاع ضباط. نود أن نشير إلى أن وزارة الدفاع السعودية أوضحت عدة تعليمات هامة فيما يتعلق بتوجيه المقبولين للتقيد بتعليماتها الجديد والتي أوضحتها رسميًا وجاءت كالتالي : “يشترط على المرشحين استكمال تعبئة الاستبيان الطبي ومن ثم يقوم الطالب بتعبئته. ولابد أن يرفع كل مرشح استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وبعد ذلك ينتهي من كافة الإجراءات التي أوضحتها سابقًا. وأيضًا يقوم المترشح بحجز موعد الفحص الطبي الأولى ليتمكن من إجراء المقابلة الشخصية. وطباعة بطاقة المراجعة. بالإضافة إلى ذلك يتقيد كل طالب مرشح باللباس الرياضي دون أن يحتوي على أي شعارات حيث يرتدي بنطلون وقميص أخضر اللون وحذاء مناسب”.

حجز موعد وزارة الدفاع بعد القبول المبدئي

أوضحت وزارة الدفاع السعودية أن يتاح الآن للطلاب المرشحين في الكليات العسكرية بالمملكة حجز موعد لإجراء المقابلة الشخصية. وذلك من خلال رابط موقع بوابة القبول الموحد. مشيرًا إلى أن الحضور من المقرر أن يكون في مبنى رقم 2 لرئاسة هيئة الأركان العامة. والذي يتم فيه الكشف الطبي المعتمد.

مقرات مراكز القبول والتجنيد الموحد وزارة الدفاع

أوضحت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن أماكن مراكز القبول والتجنيد الموحد. والتي يتم فيها إجراء كافة المقابلات الشخصية للأشخاص الذين اجتازوا اختبار القبول المبدئي في وزارة الدفاع. ويأتي من ضمن هذه المراكز. مركز منطقة الرياض. ومركز المنطقة الغربية الذي يقع في مدينة جدة. ومركز المنطقة الشرقية الذي يقع في منطقة الظهران بالقرب من مدينة الدما. وأيضًا مركز المنطقة الجنوبية الذي يقع في منطقة خميس مشيط. بالإضافة إلى مركز المنطقة الشمالية في منطقة حفر الباطن. وأيضًا مركز المنطقة الوسطى في منطقة الخرج. ومركز منطقة الشمال الغربي في منطقة تبوك.

ما هى تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين 1443؟

أوضحت وزارة الدفاع السعودية التخصصات التي يمكن للطلاب الجامعيين التسجيل فيها. والتي جاءت على النحو التالي: “التخصصات الهندسية و أيضًا التخصصات الإدارية. بالإضافة إلى التخصصات الطبية وتخصصات الحاسب الآلي وأيضًا التخصصات الشرعية”.

رقم التواصل مع وزارة الدفاع العسكرية

يمكنكم التواصل مع وزارة الدفاع العسكرية في المملكة العربية السعودية. من خلال الاتصال على رقم 8003030070.