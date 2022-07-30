نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إليكُم”.. رابط نتائج القبول وزارة الدفاع للاستعلام عن نتائج ترشيح ضباط ثانوي عبر بوابة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط نتائج قبول وزارة الدفاع ضباط ثانوي والذي يتم من خلال بوابة القبول الموحد. حيث أعلنت اللجنة المركزية المسؤولة عن القبول المركزي والتابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودي عن نتائج القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 1443 – 1444. وذلك مساء يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو 2022 والموافق هجريًا يوم الثلاثون من شهر ذي الحجة 1443. وفي السياق ذاته نرصد لكم فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بـ وزارة الدفاع نتائج القبول.

وزارة الدفاع نتائج القبول

وعقب الإعلان عن نتائج قبول وزارة الدفاع أكدت اللجنة المركزية المسؤولة عن القبول المركزي في المملكة على ضرورة إطلاع طلاب الثانوية العامة المتقدمين على نتائج القبول المبدئي وذلك من خلال الموقع الالكتروني afca.mod.gov.sa. بالإضافة إلى ذلك يقوم كل طالب بملء استمارة الاستبيان الموجودة على الموقع ومن ثم يقوم بتحميلها وطباعتها.

وأشارت اللجنة إلى أنه يتم بعد ذلك تجهيز المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين والتي يتم من خلالها قبول الطالب بشكل نهائي وذلك عقب إتمامه حجز موعد من خلال موقع الوزارة.

نتائج القبول الموحد وزارة الدفاع ضباط

وأتاحت وزارة الدفاع نتائج القبول لـ ضباط ثانوي من خلال بوابة القبول الموحد. حيث يمكن الآن لكل طالب متقدم أن يستعلم عن نتائج وزارة الدفاع من خلال إتمام الخطوات التالية.

في البداية قم بالتوجه إلى موقع الإدارة العامة للقبول والتجنيد .

وبعد ذلك قم بإتمام مرحلة تسجيل بيانات الدخول الخاصة بك.

ثم قم بالنقر على زر “حالة الطلب”.

وبعدها قم بإدخال رقم الطلب.

ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

وفي الخطوة التالية قم بالنقر على زر “بحث”.

وأخيرًا سيتم ظهور نتائج حالة الترشيح الخاصة بالطالب. حيث أنه في حالة القبول سيتم فتح نافذة جديدة لاستكمال كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل أيضًا إرفاق مستندات أخرى.

حجز موعد وزارة الدفاع

وفقًا لما أوضحنا سابقًا فإنه يتوجب على المترشحين من طلاب الثانوية العامة في وزارة الدفاع. حجز موعد لإجراء المقابلة الشخصية من خلال بوابة القبول الموحد. والتي تتم وفق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد .

ثم قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول.

وبعد ذلك قم بتحديد مكتب التسجيل.

وفي الخطوة التالية قم بتحديد الموعد المناسب ثم قم بتأكيد الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن حضور موعد المقابلة الشخصية يكون في مبنى رقم 2 لرئاسة هيئة الأركان العامة.

ما هي تعليمات وزارة الدفاع بعد القبول المبدئي ؟

وضعت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية تعليمات بشأن استكمال عملية القبول لطلاب الثانوية العامة. والتي لا بد أن يلتزم بها كل طالب قبل موعد المقابلة الشخصية. وجاءت هذه التعليمات كالتالي: