دعم ريف بهارات وطريقة التسجيل في البرنامج عبر منصة reef.gov.sa

دعم ريف بهارات، يقدم برنامج ريف الدعم للعديد من الأسر التى تعتبر منتجة، وذلك من أجل تحسين المستوى المعيشي لهذا الأسر، حيث أن ذلك الدعم يساعدهم بشكل كبير على النهوض بحياتهم الشخصية، بل والعملية أيضًا، حيث أنهم من خلال هذا الدعم، يستطيعون أن يطوروا من أعمالهم الريفية، بل ويجعلوا إنتاجهم من المنتجات التي يقومون بإنتاجها، يتزايد بشكل كبير، الأمر الذي يضفي عليهم الكثير من الأموال، التي تحسن معيشتهم.

دعم ريف بهارات

يستطيع برنامج ريف أن يدعم الكثير من المنتجات التي تنتجها هذه الأسر الريفية، بالمملكة العربية السعودية، ومن بينها تربية النحل، وإنتاج العسل، وإنتاج البخور، أيضا إنتاج البن العربي، كما أنه يدعم الكثير من المنتجات الزراعية.

وعندما سؤال المختصين ببرنامج ريف، عن إمكانية دعم هذا البرنامج للبهارات، فكانت الإجابة أن البرنامج لا يدعم بشكل أو بآخر إنتاج البهارات، حيث يكتفي البرنامج بدعم تلك المنتجات التي ذكرناها لكم.

فهذا البرنامج الحكومي، يستطيع أن يقدم دعم بحد أقصى، 54000 ألف ريال، لهذه الأسر المنتجة، وربات البيوت، وكذلك العاطلين، والذي يمكنهم الحصول على ذلك الدعم، من خلال التقديم على الموقع الخاص بالبرنامج.

حيث أن عملية التسجيل تعتبر أمر بسيط، تتم من خلال الدخول على الموقع على الإنترنت، ويمكننا أن نعلمك بخطوات التقديم في السطور القادمة، بكل بساطة.

طريقة التسجيل في ريف

أولًا نقوم بالدخول على منصة دعم ريف التابعة لوزارة البيئة والمياه، ثم نقوم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال، كتابة كافة البيانات الشخصية. وكذلك جميع البيانات التي تختص بعملية التواصل. وبعدها نقوم بالانتقال إلى دعم ريف.

ثم بعد أن انتقلنا لبرنامج الدعم، نقوم بالضغط على أيقونة تقديم طلب. ثم نقوم بكتابة كافة البيانات التي تخص المشروع المراد دعمه.

بعد الانتهاء من ذلك، يكون الطلب قد اكتمل. فعلينا أن نحصل بعد ذلك على الرقم المرجعي.

ثم يتم الرد على طلبكم. في غضون مدة لا تتعدى 60 يوم.

بعد ذلك سوف تأتي لجنة إليكم. وذلك من أجل أن تقوم بمعاينة المشروع الخاص بكم على أرض الواقع. وبعدها تقوم هذه اللجنة، بتقديم تقرير عن المشروع.

في النهاية قدمنا لكم محتوى معلوماتي. تستطيعون من خلاله معرفة ما يدور حول دعم ريف بهارات وطريقة التسجيل بالتفصيل.