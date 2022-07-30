نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يعد الضمان الاجتماعي من المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من مستفيدي الدعم الذين يعانون من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل ويوفر لهم برنامج الضمان الاجتماعي المطور مساعدة مالية بشكل شهري يتم صرفها في يوم محدد، ولذلك كان هناك الملايين من السعوديين الذين كانوا ينتظرون فتح باب التسجيل للتقديم والحصول على الدعم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لدفعة جديدة على أن يكون التسجيل إلكترونيا عبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور و يستمر باب التسجيل مفتوح حتي يوم 5 ربيع الثاني 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022، وخطوات التسجيل هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة من (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

التأكيد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

سيتم إرسال رمز التفعيل برسالة نصية على هاتفك.

قم بإدخال رمز التفعيل في الخانة المخصص لها.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

هكذا سيتم تسجيلك في الضمان الاجتماعي المطور.

تمديد فترة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

منذ أيام قليلة أعلن برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهذا لجميع المستفدين من معاش الضمان الاجتماعي، وقد حددت الوزارة على فتح التسجيل سوف يستمر حتى 5 ربيع الثاني 1444 الموافق 30 اكتوبر 2022، كما وضحت الوزارة عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها على أن معاش الضمان الاجتماعي المطورة سوف يستمر في صرف المعاش ولن يتم انقطاع الدعم عن مستحقيه.

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الإثنين 4 يوليو 2022 الموافق 5 من ذو الحجة 1443 بتخصيص 10.4 مليون ريال سعودي لمستفدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، وهذا لمساعدة المواطنين السعوديين في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وبذلك تم زيادة قيمة الدعم لمستفدي الضمان الاجتماعي معاش واحد إضافي بصرف لمره واحدة لمستفدي الضمان الاجتماعي بنظام القديم والجديد.

خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) April 23, 2022

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك تحديث بياناتك على الضمان الاجتماعي في حالة تغيير البيانات بالطريقة التالية:

في البداية قم بالتوجة إلي موقع الدعم والحماية للضمان الاجتماعي.

قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالتوجة إلي صفحة البيانات الشخصية.

قم بتعديل وتحديث البيانات والتأكد من صحة البيانات.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تحديث البيانات.

ثم الضغط على حفظ.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكى تستطيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعطاء الدعم لمستحقيه وضعت بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب التسجيل، الشروط تتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للأسرة لا يتعدى 1100 ريال سعودي، للفرد لا يقل عن 550 ريال سعودي.

ألا يكون لديه أصول ذات قيمة.

كما يشترط ألا يكون مقيما في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يعد الضمان الاجتماعي من أهم وأكبر الخدمات الإجتماعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسعوديين في توفير دعم مادي شهري يساندهم ويساعدهم في اعباء الحياة، وبدأ الجميع بالبحث عن شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديدة بعد إصدار قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 10.4 مليون ريال لمستفدي الضمان الاجتماعي و حساب المواطن.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم، يسمح برنامج الضمان الاجتماعي المطور بتسجيل في البرنامج، حيث يقوم المواطن في تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي للضمان الاجتماعي المطور ويقوم ملئ بيانات التسجيل بشكل دقيق وصحي، ثم يقوم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم ثم يقوم بإرسال طلب التقديم، يقوم البرنامج بمراجعة و تدقيق والتأكد من صحة البيانات ويتم الرد على الطلب من خلال إرسال رسالة نصية لقبولك طلبك أو رفضة.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم إصدار قرار ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين 4 يوليو 2022 الموافق 5 من ذو الحجة عن تخصيص مبلغ يقدر 10.4 مليون ريال سعودي لمستفدي الضمان الاجتماعي المطور و حساب المواطن وهذا لمواجهة غلاء الأسعار و الحاله الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، كما ستوفر مبلغ سيتم صرفه للمستحقين من الضمان الاجتماعي ويصرف مره واحدة فقط.

يسمح لجميع الموطنين السعوديين بمختلف الفئات الاجتماعية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من الراجل والنساء والارامل والمطلقات والاعزب ولكن بشرط توافر شروط الاستحقاق لقبول طلب التقديم، وفور تقديم الطلب يتم دراسة الطلب بشكل دقيق جدا حتى التأكد من صحة البيانات و يتوفق القبول والرفض بتلك الأمر، لذلك لابد من مراجعة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور قبل طلب التقديم.

شروط الضمان الإجتماعي المطور للعاطلين عن العمل

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل وهي:

إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم أمتلاك المتقدم أصول عقارية أو أملاك ذات قيمة.

تقديم ما يثبت عدم من شهادات طبية بعدم قدرة المتقدم في العمل.

ألا يكون مسجل في سجل التأمينات.

عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عام.

موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر يونيو

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحديد موعد لصرف دعم الضمان الاجتماعي المطور في هذا اليوم من كل شهر، وهذا تسهيل على جميع المستفيدين من الدعم وعدم الازدحام على آلية الصرافة، ويتم صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور اليوم الأول من كل شهر ميلادي وقد يتأخر يوم أو يتقدم يوم في حاله وفق هذا اليوم إجازة رسمية، وفي هذه الحاله يقوم البرنامج بالإعلان عن الموعد المحدد لصرف الدعم، وعلى هذت سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطورة لشهر يونيو يوم الخميس القادم 1 من ذو الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022، ويمكن لجميع المستدفين من الدعم صرف المعاش من هذا الموعد.

شروط دعم الضمان الاجتماعي للعسكريين

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي للعسكريين، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من سكان المملكة العربية السعودية.

أن يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

عدم وجود سجل تجاري باسم المتقدم.

أن يكون من المستفدي من الضمان الاجتماعي.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

لابد من تقديم طلب إلكتروني للحصول على المعاش.

أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الأسباب التي حددتها وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعيةوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية تكون سبب في إيقاف صرف الدعم، تتمثل الأسباب في الآتي:

عدم توافر كافة الشروط التي حددتها الوزارة لقبول التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

التأكد من عدم صحة البيانات المسجلة في التقديم.

تكاسل وإهمال المتقدم في تحسين الوضع المادي والبحث عن وظائف.

التأكد من وجود فرصة عمل مناسبة للمتقدم وقام برفضها وهو يملك القدرة على العمل.

عدم الالتزام في تحديث بيانات التسجيل بشكل دوري.

إرسال طلب إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف الضمان.

عدم إلتزام المستفدين من حضور الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

توفي المتقدم لقدر الله.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظف

يمكن ايضا للموظف التقديم في دعم الضمان الاجتماعي المطور ولكن بشروط وهي:

إقامة الموظف في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

ألا يزيد تادخل الشهري له عن 1100 للأسرة و للفرد 550 ريال سعودي.

أن يكون مسجل في الضمان الاجتماعي.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء.

كم يستغرق دراسة طلب الضمان الاجتماعي المطور

تحرص وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على الرد على كافة استفسارات المواطنين السعوديين عن كل ما يختص بمنظومة الضمان الاجتماعي المطور، ومن أهم التساؤلات التي يدور عليها البحث كثيرًا من قبل كافة المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور هو مده دراسة طلب الضمان الاجتماعي المطور، والرد على هذا السؤال هو 20 يوم، يتم دراسة الطلب خلال 20 يوم ويتم الرد بقبول الطلب أو رفضه.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات

يمكن للمطلقات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول على الدعم ولكن بشروط وهي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ومقيمة في السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام.

عدم وجود عائل للمطلقة.

ألا يكون لدي المتقدمة دخل شهري ثابت.

يشترط ألا تكون المطلقة تعمل في إحدى الجهات الحكومية او الخاصة.

أمتلاك المتقدمة حساب بنكي جاري.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طريقة للتواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي المطور للاستعلام والاستفسار عن الدعم، وضع البرنامج رقم الموحد 119911 للاستعلامات، كما يمكنك ارسال الإستفسارت عبر رسالة على حساب الضمان الاجتماعي التويتر وسيتم الرد على سؤالك أو الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعلام.

شروط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور للمتقاعدين

يسمح للمتقاعدين التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور وبشروط مخصوصة وهي:

يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء الخاصة بالحكومة.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام.

الا يزيد قيمة المعاش الذي تقاضية أكثر من معاش الضمان الاجتماعي المطور.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل في الضمان الاجتماعي

من شروط استكمال طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي هو رفع المستندات والأوراق المطلوبة لمراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات، المستندات هي:

رفع صورة من الهوية الوطنية للمواطن ولابد أن تكون البطاقة سارية.

تقديم مفردات المرتب، وكافة الأوراق التي تبثت قيمة الدخل الشهري للأسرة.

في حاله كان المتقدم امراة وتعول تقديم أوراق الإعالة، للارملة رفع شهادة وفاة الزوج.

من هم مستفدي الضمان الاجتماعي الجديد

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستفيدة و المستهدفه من الضمان الاجتماعي الجديد وهم:

محدودي الدخل.

العاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

المرأة المطلقة.

الأيتام الذي توفي عنهم والدهم.

المرأة الأرملة.

العاجزين عن العمل.

الشيوخ البالغين من العمر.

الأسرة المعلقة او المهجور عنها رب الأسرة.

كم مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لكل فرد

من أكثر الاسئلة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين هو قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور لكل فرد وهو:

يبلغ قيمة دعم الفرد في حساب المواطن 1000 ريال.

قيمة دعم الأسرة المكونة من فردين على 1280 ريال.

اما الأسرة المكونة من 3 أفراد تحصل على قيمة دعم 1570 ريال.

الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 1850 ريال.

قيمة دعم الأسرة المكونة من 5 أفراد 2140 ريال.

دعم الأسرة المكونة من 6 أفراد دعم 2420 ريال.

يصرف للأسرة المكونة من 7 افراد دعم 2170 ريال.

أما الأسرة المكونة من 8 أفراد دعم 3000 ريال.

الأسرة المكونة من 9 أفراد يصرف دعم لها 3280 ريال.

يصرف للأسرة المكونة من 10 أفراد دعم 3650 ريال.

أما الأسرة المكونة من 11 فرد يصرف لها دعم 3840 ريال.

الأسرة المكونة من 12 فرد يصرف لهم دعم 4130 ريال.

أهمية نظام الضمان الاجتماعي المطور

تسعي المملكة العربية السعودية على تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لجميع الأسر التي تعاني من الدخل الضيق و البسيط، ولذلك هناك أهمية كبيرة من إنشاء الضمان الاجتماعي المطور وهي:

تقديم الدعم إلي الأسر الأكثر احتجاجا.

كما يوفر الضمان مجموعة من البرامج التدريبية التأهيلية للمستفيدين من الضمان.

تحسين الوضع المادي للأسرة والشعور بالاستقلال المادي.

أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

هناك عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين يقدموا على الضمان الاجتماعي ولكن لا يوجد لهم أهلية للحصول على الدعم, ذلك للاسباب التالية: