بعد تأدية امتحانات الشهادة الثانوية في المملكة العربية السعودية وظهور النتيجة يحاول البعض الحصول على الشهادة الخاصة به لهذه المرحلة، فنجد أن البعض لا يعرف كيف اطلع شهادتي الثانوية، إلا أن هذا المقال سوف يجيب على هذا السؤال بكل سهولة، حيث يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبعض المواقع التابعة لها، فعليك المتابعة للتعرف على الطريقة.

كيف اطلع شهادتي الثانويه

بإمكانك أن تستخرج شهادة الثانوية الخاصة بك، وذلك عن طريق رقم هويتك من خلال اتباع عدة خطوات نعرضها فيما يلي:

اضغط على رابط موقع نظام نور.

اختار إما أن تسجل دخولك برقمك السري، أو أنك فقدت كلمة السر وتود الحصول عليها.

قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك.

أدخل الرمز الذي ظهر على الشاشة.

اختار تقارير الدرجات من لائحة التقارير.

اختر نوع الثانوية، ثم اضغط على الطباعة بعد أن تقوم بتحميل الملف الموجود به الشهادة بالدرجات.

طلب شهادة بدل فاقد للثانوية

في حالة أنك قد فقدت الشهادة الخاصة بك والخاصة بالمرحلة الثانوية وتحتاج إليها على الفور فإن ذلك أصبح سهلًا، حيث يمكنك الحصول على بدل فاقد بالخطوات التالية:

يتم ذلك من خلال النقر على الرابط الخاص بموقع نظام نتائجي.

اضغط على الحصول على بدل فاقد من شهادة الثانوية.

قم بتدوين كل المعلومات الخاصة بك التي يطلبها منك الموقع كل معلومة في المكان المناسب لها.

عليك بكتابة اسم المستخدم، ثم كلمة المرور، ثم دون الرمز الخاص بالتحقق.

الآن ظهرت أمامك بدل فاقد لشهادة الثانوية، فقم بطباعتها.

كما يمكنك الحصول على شهادة الثانوية العامة من خلال زيارة المدرسة التابع لها الطالب، أو زيارة مكتب شؤون الطلبة المتواجد في الإدارة التعليمية التي كان يتبعها الطالب للحصول على شهادة قديمة ودفع الرسوم الخاصة بذلك.

في نهاية المقال المتحدث عن كيف اطلع شهادتي الثانوية، فقد قدمنا لكم كيفية الحصول عليها من خلال موقع نور وقد عرضنا عليكم خطوات الحصول عليها، كما عرضنا كيفية استخراج بدل فاقد للشهادة، وكيفية الحصول على شهادة قديمة بكل سهولة.