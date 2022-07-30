نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم وظائف جامعة جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقديم وظائف جامعة جدة ، يضع الموقع الرسمي لجامعة جدة إعلانات بصورة دائمة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة وترغب شغلها بمواطنين ، وذلك من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية في إعلان بطريقة المسابقة ، ودائماً ما تكون الوظائف المعلنة بنظام التعاقد في الكادر الإداري وعقود التشغيل المباشر ، و تتاح أيضاً مجموعة وظائف طبية وصحية شاغرة بالكادر الطبي بنظام التعاقد على بند التشغيل المباشر ، ومن خلال فقرات المقال التالية سنعرض لحضراتكم شروط التقديم علي وظائف جامعة جدة ، أيضاً سنتعرف علي طريقة التقديم لوظائف جامعة جدة.

شواغر و شروط تقديم وظائف جامعة جدة

أعلنت الجامعة عبر رابط البوابة الإلكترونية لها عن إعلان وظائف بنظام التعقاد وعقود التشغيل المباشر كما يلي :

وظائف بنظام التعاقد على كلاً من سلم رواتب الموظفين العام ( الكادر الإداري) وعقود التشغيل المباشر.

أيضاً ، وظائف طبية وصحية شاغرة على (الكادر الطبي) للمواطنين بنظام عقود التشغيل المباشر.

يجري شغل الشواغر المعلنة بنظام المسابقة.

يتقدم لشغل تلك الدرجات حاملي المؤهلات العلمية والعملية المناسبة.

ويمكن التقديم في مجموعة من الوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي عبر جدارة من خلال موقعنا ثقفني.

ما هي شروط التقديم علي وظائف جامعة جدة ؟

شروط التقديم على وظائف جامعة جدة :

أن يكون المتقدمين لشغل الوظائف من المواطنين فقط. كذلك ، يكون المتقدم حاصل علي مؤهل علمي وعملي مناسب للوظيفة. لا يقبل التقديم للمعينين بوظائف حكومية. أن يوضح بشهادة الخبرة المقدمة للذين سبق لهم العمل في جهات حكومية الاسم ومسمى الوظيفة والمستوى التي كان يشغلها. ثم يوضح المتقدم سبب إنهاء الخدمة. كذلك يجب أن تحتوي شهادة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص على مدة الخدمة من تاريخ بدايتها إلى تاريخ نهايتها (باليوم / والشهر / والسنة ). ويراعى توضيح مسمى الوظيفة التي كان يشغلها على ان تكون مصدقة من الجهة التي عمل بها. أيضاً يراعي اهمية تدوين رقم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، ضمن شروط التقديم في وظائف جامعة جده.

ضوابط خاصة لوظائف جامعة جدة

الضوابط العامة للتقديم في أي وظيفة أكاديمية بجامعة جدة بالمملكة العربية السعودية :

بالنسبة لخبرات القطاع الحكومي الغير رسمي ( عقود مثلاُ ) يجب أن تحدد مدتها (باليوم / والشهر / والسنة ) وطبيعة عمل الوظيفة التي يقوم بها مع توضيح نوع العقد. إضافة لذلك يجب ان يكون اسم المتقدم متطابق في مؤهلاته مع ما ورد في الهوية الوطنية حرفيا. وفى حالة الاختلاف يتعهد المتقدم بتصحيحه خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار التعيين. ألا يكون طالباً منتظماً بإحدى الكليات او المدارس او المعاهد الحكومية. يكون المتقدم غير محال للتحقيق او المحاكمة في الوقت الحاضر و أن يكون حسن السيرة والسلوك . لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال الثلاث سنوات الأخيرة . ويشترط أن لا يكون قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على السنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة . لم يسبق فصله من خدمة الدولة لأسباب تأديبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

طريقة التقديم في وظائف جامعة جدة

يقوم المتقدم بالدخول للموقع الإلكتروني لجامعة جدة.

يبدأ في ملأ الحقول بالبيانات المطلوبة.

أيضاَ يراعي استكمال جميع الفقرات والتأكد من صحة المعلومات ودقتها

ثم يقوم بحفظ المعلومات وطباعة نوذج الطلب المقدم.

وذلك بتعبئة جميع الحقول , وعلى المتقدم حفظ المعلومات بعد ادخالها وطباعة نموذج الطلب بعد اكتماله.

على المتقدم حفظ صور المستندات المطلوبة على جهازه قبل البدء في عملية التسجيل ويجب أن تكون بصيغة ( PDF ) ثم ارفاقها.

وسوف يتم حذف أي طلب لم يتم فيه رفع المستندات بالشكل المطلوب.

في حالة عدم صحة أي معلومة سوف يتم الغاء الطلب ، ويجب اتباع الشروط المطلوبة للتقديم في جامعة جدة.

المستندات المطلوبة للوظائف الإدارية و وظائف أكاديمية

أعلنت جامعة جدة وظائف أكاديمية شاغرة ، وأوضحت المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة جدة وظائف كالآتي :

صورة واضحة من الهوية الوطنية.

أيضاً صورة واضحة من المؤهل العلمي.

واحد صورة واضحة من شهادات الخبرة (إن وجدت).

1 صورة واضحة من برنت التأمينات الاجتماعية (بالنسبة لخبرات القطاع الخاص).

كذلك عدد (4) صور شمسية مقاس 6X4.

وعدد 1 صورة واضحة من شهادة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول.

1 صورة واضحة من معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل في حال كان الحصول على المؤهل العلمي من خارج المملكة.

طباعة نموذج الطلب من موقع الجامعة بعد استكماله وارفاقه ضمن المستندات المطلوبة.

الوثائق المطلوبة عند التقديم للوظائف الصحية والطبية

تعلن جامعة جدة المملكة العربية السعودية حاجتها لشغل وظائف كلية الطب بالمستندات الآتية :