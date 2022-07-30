اسعار البيك الجديدة في السعودية بعد الزيادة الجديدة للوجبات و الساندويتشات

تعرف اليوم على اسعار البيك الجديدة في السعودية، فإن مطاعم البيك غنية عن التعريف ولا يوجد فرد واحد في السعودية لا يعشق مطاعم البيك، ولذلك الاستفسارات زادت بشكل كبير عن الأسعار الجديدة التي نزلت في مطاعم البيك، وهذا ما سوف نوضحه اليوم بخصوص آخر تطورات لأسعار الوجبات والساندويتشات في كل الفروع.

اسعار البيك الجديدة في السعودية

نزلت الأسعار الجديدة لمطاعم البيك في السعودية والتي من المهم أن تتعرف عليها إذا كنت من محبين أكلات البيك.

أسعار الساندويتشات الجديدة

نزلت الأسعار الجديدة لمطاعم البيك وأصبح لكل ساندويتش سعر مختلف عن السعر السابق، والأسعار تكون:

ساندويتش شيش طاووق بالخلطة السرية ب٥ ريال سعودي.

وساندويتش صاج دي لايت مكون من صدور فراخ بإضافة صوص البيك ب٥ ريال سعودي.

ساندويتش بيج بيك وهو يتكون من مسحب مع بطاطس ومشروب غازي ب١٠ ريال سعودي.

وساندويتش سناك مكون من دجاج ب٤ ريال سعودي.

ساندويتش كومبو مكون من دجاج ب٥ ريال سعودي.

وساندويتش مكون من برجر فيليه ب٧ ريال سعودي.

ساندويتش صاج دي لايت سبايسي ب٥ ريال سعودي.

وساندويتش مكون من سمك فيليه مع بطاطس ومشروب غازي ب٥ ريال سعودي.

ساندويتش دبل برجر كومبو دجاج فيليه مع مشروب غازي وبطاطس ب١٠ ريال سعودي.

أسعار وجبات البيك

هذه هي الأسعار الجديدة لكل وجبات مطاعم البيك الموحدة على كل الفروع:

وجبة جمبري جامبو مكون من ١٠ قطع بسعر ٣٣ ريال سعودي.

كما ان وجبة جمبري جامبو مكون من ٨ قطع بسعر ٢٥ ريال سعودي.

أيضا وجبة اقتصادية مكونة من ١٠ قطع جمبري مع صوص التارتار والأرز والخس بسعر ١٨ ريال سعودي.

علاوة على ذلك وجبة الدجاج المكونة من ٤ قطع مع البطاطس والخبز ونوعين من الصوص بسعر ١٢ ريال سعودي.

وجبة الدجاج المكونة من ٤ قطع مع البطاطس والخبز ونوعين من الصوص بسعر ١٢ ريال سعودي. أيضا وجبة مكونة من ٧ قطع دجاج مع مشروب غازي وبطاطس بسعر ٩ ريال سعودي.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون عرضنا لك أسعار البيك الجديدة في السعودية سواء الوجبات أو الساندويتشات، حيث يشتهر مطعم البيك بأكلاته المميزة لذا يرغب العديد من الأشخاص في معرفة منيو البيك الجديد ومعرفة أسعار البيك بعد الضريبة ١٥٪.