نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف جداره الوظائف التعليمية 1444 وزارة التعليم وموعد التقديم بالوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات ورابط التقديم في وظائف جداره على الوظائف التعليمية 1444 من منصة جدارة والتي أعلنتها وزارة التعليم السعودية، حيث أعلنت وزارة التعليم عن بداية التقديم على الوظائف التعليمية من الأحد 1/2/1444 هجريا وحتى 9/1/1444 هجريا من خلال نظام جدارة.

التخصصات المستهدفة في الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة

أعلنت منصة جدارة عن وظائف تعليمية في مواد الرياضيات والإنجليزي وإدارة الأعمال والمهارات الرقمية والفيزياء والكيمياء والأحياء.

الإدارات المستهدفة في الوظائف التعليمية 1444 من منصة جدارة

أعلن نظام جدارة عن عددا من الإدارات التعليمية المستهدفة في الوظائف التعليمية وهي الرياض والزلفي والمجمعة والعلا ومحايل عسير والمخواة وحفر الباطن وعفيف وشقراء وظهرات الجنوب وبيشة وتبوك وجازان وحائل والمنطقة الشرقية ورجال ألمع والغاط وعسير والأفلاح والجوف والحوطه والحريق والخرج والرس وسراة عبيدة والحدود الشمالية والقريات والمذنب والطائف والمدينة المنورة والباحة والقويعية والليث ومكة المكرمة والأحساء ووادي الدواسر والقصيم ونجران وينبع والمهد.

خطوات ورابط التقديم في وظائف تعليمية 1444 نظام جدارة

يمكن التقديم في الوظائف التعليمية من خلال نظام جدارة من خلال عدة خطوات.

الدخول على منصة جدارة أو منصة مسار.

تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكود التحقق.

إختيار عبارة أرغب بالتقديم على وظائف جدارة.

إدخال البيانات.

تحديد الوظيفة.

قراءة الشروط.

إدخال البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة.

تسجيل الطلب.

يذكر أن وزارة التعليم السعودية قد فتحت باب التقديم في وظائف جدارة، حيث يبدأ تلقي الطلبات يوم الأحد في التاسعة صباحا وحتى السابع من أغسطس.

تغيير جدارة إلى مسار بالنسبة لحديثي التخرج

يذكر أن منصة جدارة أعلنت تغيير إسم المنصة من نظام جدارة إلى منصة مسار الإلكترونية للتوظيف.

الشروط اللازمة في الوظائف التعليمية 1444 جدارة

حددت وزارة التعليم عددا من الشروط الواجب توافرها وهي:

حصول المتقدم على شهادة جامعية في التخصص.

تحقيق الضوابط المهنية والشروط اللازمة من أجل مزاولة المهنة.

يجب التأكد من تفعيل الحساب على جدارة بشكل دائم شهريا والتأكد من إكتماله من خلال رابط جدارة.

يذكر أن وزارة التعليم تسعى إلى توفير عددا من الوظائف التعليمية، وتصل عدد الوظائف التعليمية من جدارة إلى 11 ألف وظيفة لكل الوظائف التعليمية وهي فرصة جيدة لكل الخريجين.

يذكر أن عدد الوظائف المعلنة من جانب جداره تفوق 11 ألف وظيفة لكل المتقدمين في مختلف التخصصات المختلفة لكل المعلمين المطلوبين فيما يخص الوظائف التعليمية في جداره، الجدير بالذكر أن منصه جداره كانت قد حددت مجموعة من الشروط المطلوبة من أجل التسجيل في جداره التابعة لوزارة التعليم في وظائف جداره وزارة التعليم السعودية وسط الحرص الشديد على تأهيل كل المتقدمين والمقبولين بشكل كبير.

كانت وزارة التعليم قد أكدت أن مسمى منصة جداره صارت منصة مسار وأكدت على أهمية الحصول على الرخصة المهنية والتي تضمن التعيين في وظائف التعليم والخاصة بوظائف وزارة التعليم السعودية التابعة لمنصه جداره بشكل كبير خاصة وأن عدد إحدى عشر ألف وظيفة تعد من أكبر الوظائف التي يتم الإعلان عنها من وزارة التعليم السعودية لكل السعوديين من الحاصلين على مؤهلات تربوية.