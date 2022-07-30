نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم جداره لعدد 11,547 ألف وظيفة وما هي التخصصات والإدارات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تقديم جداره هو أحد أهم الأسئلة التي يبحث عنها العديد من الراغبين في الحصول علي فرصة عمل, فيتابع الخريجين الراغبين في الحصول علي وظيفة بالحكومة السعودية وبالأخص وزارة التعليم موعد تقديم جداره علي منصات التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر علي الصفحة الخاصة بوزارة الخدمة المدنية بخدمة ” جدارة “. وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ” جداره “ عن رغبتها في توظيف عدد كبير من الخريجين الجدد الذين يرغبون في فرصة عمل جيدة ومضمونة لدى الحكومة السعودية. وتتعاون وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية مع جميع الجهات الحكومية في الإعلان وتوفير العديد من فرص العمل والوظائف المختلفة بكافة المجالات, وفيما يلي سيتم تناول بعض تفاصيل موعد تقديم جداره وما هي الشروط وكيفية التقديم خلال هذا المقال.

موعد تقديم جداره للوظائف التعليمية

أوضحت وزارة التعليم بالتنسيق مع منصة جدارة عن حاجتها لتوظيف عدد (11,547) وظيفة تعليمية مختلفة في تخصصات عديدة للخريجين, وقد أوضحت أن أماكن شغل الوظائف سيكون في العديد من الإدارات التعليمية المختلفة في كافة أنحاء الملكة والتي سيتم تناولها خلال السطور القادمة, وقد أعلنت أن موعد فتح باب التسجيل في جدارة للوظائف التعليمية يوم الأحد الموافق 31/7/2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً ( 9 ص ) علي أن يتم غلق باب التسجيل للوظائف يوم الأحد الموافق 7/8/2022 ( السابع من أغسطس ) في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً ( 12 ص ).

شروط التقديم في وظائف جدارة التعليمية

وضعت وزارة التعليم السعودية بعض الشروط والضوابط الهامة اللازمة للتقديم للحصول علي احدي الوظائف التعليمية المعلن عنها من خلال منصة جدارة الإلكترونية التابعة لوزارة الخدمة المدنية وهي كالتالي:

ضرورة الحصول علي شهادة جامعية.

ضرورة إصدار رخصة مهنية لمزاولة مهنة التعليم من خلال الخطوات الأتية: قم بتسجيل الدخول إلي منصة خدمة الرخصة المهنية. قم باستكمال الدخول من خلال بوابة النفاذ الموحد. قم بالضغط علي كلمة ” إصدار “. قم بالإقرار بجميع الشروط والضوابط. قم بإدخال كافة البيانات والتأكد من صحتها. يجب سداد الرسوم وقيمتها 100 ريال سعودي. بعدها إصدار الرخصة.

لمزاولة مهنة التعليم من خلال الخطوات الأتية: يجب مطابقة الشهادة الجامعية للتخصصات المطلوبة.

الشهادة الجامعية للتخصصات المطلوبة. يجب الالتزام بالشروط العامة المعلنة من وزارة التعليم السعودية.

ما هي التخصصات المطلوبة بوظائف جدارة التعليمية

أوضحت تويتر جدارة عن التخصصات المطلوبة بوزارة التعليم السعودي بإجمالي عدد (7) وهي كالتالي:

الرياضيات

إدارة الأعمال.

اللغة الإنجليزية.

المهارات الرقمية.

مادة الفيزياء.

مادة الكيمياء.

مادة الأحياء.

ما هي الإدارات التعليمية المقرر التعيين بها فور الإعلان عن نتيجة وظائف جدارة

أعلنت منصة جدارة عن أن الوظائف ستكون متاحة بالإدارات التعليمية بإجمالي حوالي (45) إدارة : الرياض – الزلفى – المجمعة – العلا – محايل عسير – المخواة – حفر الباطن – عفيف – شقراء – ظهران الجنوب – شرورة – بيشة – تبوك – جائل – جازان – المنطقة الشرقية – الدوادمي – رجال ألمع القنفذة – الغاط – عسير – الأفلاج – الجوف – الحوطة والحريق – الخرج – الرس – سراة عبيدة – الحدود الشمالية – القريان – المذنب – الطائف – المدينة المنورة – البكيرية – الباحة – صبيا – القويعية – الليث – مكة المكرمة – الأحساء – وادي الدواسر – القصيم – نجران – النماص – ينبع – المهد.

كيفية التقديم للحصول علي وظيفة جداره

يمكن التقديم للحصول علي فرصة عمل لإحدى الوظائف المعلن عنها أعلاه من خلال الخطوات الأتية:

قم بتسجيل الدخول إلي منصة جدارة.

في حالة عدم وجود حساب أو الحساب غير مفعل فيجب التسجيل في برنامج جدارة.

قم بتسجيل الدخول من خلال النفاذ الموحد.

قم باختيار الوظائف .

. قم بتحديد الوظيفة المناسبة لك مع مراعاة الشروط والضوابط.

المناسبة لك مع مراعاة الشروط والضوابط. قم بالموافقة وقبول الشروط والأحكام.

وقبول الشروط والأحكام. قم بإدخال كافة البيانات طبقاً للحقول المحددة.

قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

قم بالضغط علي كلمة ” تسجيل الطلب “.

وبهذا نكون قد قمنا بشرح كافة التفاصيل الخاصة بموعد تقديم جداره وما هي الشروط والتخصصات المطلوبة بوزارة التعليم السعودية داعين من المولى عز وجل التوفيق لكافة الراغبين في الحصول علي وظيفة بإحدى التخصصات المعلنة.