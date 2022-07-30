نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تغيير رقم الجوال في أبشر 2022 للاستفادة من التعديل والتحديث له في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن تغيير رقم الجوال في أبشر 2022، يكون الفرد في حالات تتعلق بعدم إمكانه استخدام الرقم الهاتف للجوال في الوقت الذي يريد الاستفادة من منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة مما يضطر لإضافة رقم الجديد عبر حفظه في الملف الشخصي، ونركز هنا على تقديم الطريقة لتغيير رقم الجوال عبر أبشر او التعديل والتحديث، لذا تابعونا عبر موقعنا المميز thaqfny لمعرفة الأجوبة حول كيف اغير رقم الجوال في منصة أبشر.

تحديث أبشر

تعديل رقم جوال ابشر، لمواصلة تطبيق هذه الخدمة المتمثلة في تحديث رقم الجوال فمن الضروري ان تمتلك رقمك القديم المسجل في نظام ابشر، فإذا كنت قد فقدت الرقم او قمت بتغييره او لا تستطيع الوصول اليه لأي سبب من الأسباب، فاجعل وجهتك الى أجهزة الخدمة الذاتية لتغيير الجوال في منصة ابشر من خلالها،

طريقة تغيير رقم الجوال في أبشر أون لاين

سجل الدخول الى حساب منصة ابشر واختيار قسم (أبشر أفراد).

من الصفحة الرئيسية” انتقل الى علامة التبويب “حسابي” في يمين أعلى صفحة أبشر.

الضغط على تغيير كلمة المرور ضمن الخيارات المنسدلة من أيقونة حسابي.

من لوحة تعديل معلومات المستخدم قم بإضافة البريد الالكتروني وإعادة إضافة البريد الالكتروني في الحقل الذي يليه.

إدخال رقم الجوال الجديد والضغط على حفظ

رابط تغيير رقم جوال أبشر

يمكن الوصول الى رابط تغيير رقم جوال أبشر أون لاين، وبمجرد الدخول على هذا الرابط يمكن بدء النقر على التالي وإخال معلومات اسم المستخدم او رقم الهوية ثم إضافة كلمة المرور الخاص بالحساب المفعل في أبشر، واستكمال خطوة إضافة الرقم الجديد من خلال الايقونات المتاحة وأدخل الرمز الذي سيتّم إرساله إرساله للرقم الجديد وفقاً للتعليمات، عبر أبشر.

طريقة تغيير رقم الجوال في أبشر 2022

من الصفحة الرئيسية موقع ابشر يتم النزول الى خيار تغيير رقم الجوال تحت أيقونة تسجيل الدخول، بالنقر عليه، قراءة الضوابط لاستخدام الخدمة، الضغط على زر التالي، والبدء بإدخال بيانات الحساب بتعبئة رقم الهوية بالإضافة الى كلمة المرور وذلك في الصفحة المخصصة لتغير رقم الجوال عبر أبشر، والنقر على التالي، إضافة رقم الجوال الجديد، أدخل الرمز الذي سيتم إرساله الى رقم الهاتف.