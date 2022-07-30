تقديم أمن المنشآت 1444 الشروط ومتطلبات التسجيل عبر أبشر توظيف

قامت إدارة وزارة الداخلية بالإعلان عن تقديم قوات أمن المنشآت 1444 على رتبة جندي أو جندي موسيقي، من الشباب الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، على حسب شروط التقديم المتوفرة على بوابة أبشر توظيف، الموقع الرسمي لاستقبال التقديم على الوظائف العسكرية التي تعلنها مديريات وزارة الداخلية في المملكة، مثل الجوازات والأحوال المدنية والسجون والمرور، وسيكون التسجيل في تلك الوظائف العسكرية مقصور على الرجال فقط على حسب ما جاء في الإعلان الصادر مؤخراً.

مواعيد تقديم أمن المنشآت 1444

تقرر أن يكون بداية تقديم أمن المنشآت من صباح اليوم الموافق الأول من محرم للعام الهجري الجديد 1444، وسوف تنتهي عملية التقديم بمشيئة الله يوم الخميس القادم الموافق السادس من محرم، الرابع من أغسطس 2022، كما قالت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وسيتم التعيين على الوظائف في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية على حسب طريقة التقديم على منصة أبشر التوظيف.

شروط التقديم على وظائف أمن ألمنشآت

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ولد مع والدية أثناء الخدمة خارج الوطن.

أن يكون المتقدم حسن سير ولوك وسمعة ولا يكون عليه حكم بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة من الوظائف التي تخضع للخدمة العسكرية وأنظمتها أو فصل منها. او فصل من أحد الكليات او المعاهد العسكرية.

ألا يكون موظف لدى جهة حكومية.

أن لا يكون متزوج من أجنبية.

اجتياز اختبارات القبول وما يتعلق بها من إجراءات

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لكل وظيفة عسكرية مع ضرورة مصادقة الشهادة من قبل جهة الاختصاص.

متطلبات التقديم على أمن المنشآت

في حالة كان التقديم على رتبة جندي أول فيجب توفر الأتي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة عام أو أكثر من ذلك بعد شهادة الثانوية.

الحصول على مؤهل أعلى في ذات التخصص.

أن يكون حاصل شهادة دبلوم أو دور تدريبية معتمدة لمدة عام او أكثر عقب الثانوية العامة

التخصصات المطلوبة : ميكانيكا سيارات، تبريد وتكييف، فني لحام، كهرباء، فني خراطة،شبكات حاسب ألي، دعم فتي حساب ألي، برمجيات حاسب إلي

في حالة كان التقديم على رتبة جندي في قررت أمن المنشآت، وهي شهادة الثانوية العامة ويجب كتابة البيانات بكل دقة.

رابط أبشر توظيف لقوات أمن المنشآت

يمكن التسجيل في وظائف أمن المنشآت من خلال منصة أبشر الإلكترونية وهو نفس الموقع الذي منه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً