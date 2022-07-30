نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط موبايلي هواوي الشروط وأهم العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كافة الأفراد داخل المملكة عن أقساط موبايلي هواوي حيث تعمل شركة هواوي على توفير عدد كبير من أجهزة الجوال المختلفة والتي يرغب في امتلاكها الكثير من الأفراد من خلال أجهزة موبايلي بالتقسيط وذلك بهدف عدم اللجوء لدفع قيمة الجوال الكاملة دفعة واحدة، ويسمح للأفراد بالشراء عن طريق التقسيط من الشركة على أن تتوافر بهم شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أقساط موبايلي هواوي.

أقساط موبايلي هواوي

يتاح الاستفادة من أقساط موبايلي هواوي والحصول على أجهزة هواوي تقسيط بدون فوائد من الشركة بإتباع الخطوات التالية:

أولًا يتوجب الولوج إلى موقع شركة موبايلي الرسمي.

يتم بعدها تسجيل معلومات الدخول لشركة موبايلي الخاصة بالمستفيد.

التوجه لصفحة المتجر الخاص بالشركة والاطلاع على أجهزة هواوي المتوفرة.

تحديد المواصفات الخاصة بالجوال المرغوب.

اختيار تقسيط الجوال.

تحديد خطة التقسيط المناسبة لك والمتابعة لإتمام الشراء.

شروط أقساط موبايلي هواوي

وضعت الشركة بعض الشروط الأساسية التي يسمح بمجرد توافرها في المتقدم الاستفادة من خدمة التقسيط من الشركة وتتضمن تلك الشروط:

أن يكون لدى الراغب في التقسيط رقمًا مسجلًا باسمه في الشركة.

الاشتراك في واحدة من باقات مفوتر والتي تبدأ من مائة وحتى أربعمائة.

التأكد من أهلية العميل ويتم ذلك عن طريق شركة سمة.

الموافقة والتعهد على سداد الأقساط في المواعيد المقررة لها وذلك من خلال توقيع عقد إلزامي مع الشركة.

كيف اعرف اذا كنت استحق جوال من موبايلي؟

للحصول على إجابة صحيحة عن إمكانية التقسيط من موبايلي للعملاء فإن العميل يمكنه إرسال الرقم 1222 إلى الرقم الخاص بالشركة وهو 1100 ومن ثم تقوم الشركة بالرد على العميل بإمكانية التقسيط من عدمه إضافة إلى برامج التقسيط المتاحة على خطة.

تقسيط جوالات من شركة موبايلي

وفرت الشركة عددًا كبير من الأجهزة العالمية للعملاء والتي يتاح لهم تقسيطها بناء على باقة مفوتر المشترك بها العميل ومن أهم أجهزة هواوي للتقسيط موبايلي ما يلي: