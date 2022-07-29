open رابط تقديم أمن المنشآت 1444 وزارة الداخلية وظائف قوات أمن المنشآت التسجيل jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط تقديم أمن المنشآت 1444، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً الآن بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، عن فتح باب التسجيل والقبول على عدد من الوظائف العسكرية بقوات أمن المنشآت، وذلك على رتب “جندي أول، جندي موسيقي” رجال، من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلي حسب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وحددت موعداً للتسجيل ورابط أبشر توظيف للتقديم إلكترونياً خلال الموعد المحدد، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار والمعلومات التي تهم مختلف فئات المجتمع، وعرضها بالتفاصيل من مصادرها الرسمية ليكون متابعينا على دراية كامله لكل جديد فتابعونا.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) July 28, 2022

رابط تقديم أمن المنشآت 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

النقر على الوظائف المتاحة.

تحديد وظائف قوات أمن المنشآت.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرسال الطلب.

الاحتفاظ برقم التسجيل للمراجعة.

موعد التقديم

يبدأ التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت 1444، من يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، الموافق 1 محرم 1444، ويستمر التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، الموافق 6 محرم 1444، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط والخطوات التي أوضحناها خلال السطور السابقة.

الشروط المطلوبة

يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلي. أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة البلاد. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة تقديم معادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية. أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضيه مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. توافر المؤهل العلمي والفني المحدد للوظائف المطلوبة مع مصادقة الجهة المختصة للمؤهلات العلمية والفنية. اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية. تناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية. أن لا يكون يعمل أو سبق له العمل على وظيفه عسكريه. ألا يكون قد تم إنهاء خدمته تأديبياً من أحد المراكز أو المعاهد أو الكليات العسكرية. ملئ البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة حتي لا يتم الاستبعاد في حالة وجود اختلاف في البيانات.

المؤهلات المطلوبة

قوات أمن المنشآت

هي أحد الأفرع التابعة لوزارة الداخلية، وتكون مهمتها الحفاظ على أمن المنشآت البترولية والصناعية، على أن يكون ذلك خارج حرم هذه المنشآت، كما يتم المشاركة لوضع خطط حماية هذه المنشآت من الداخل، وتم الاستعانة بقوات أمن المنشآت للمساعدة في التأمين خلال موسم الحج 1443.

رابط jobs.sa

يحتل رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية مكانة متميزة لدي الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية.

حيث يعتبر هو الطريق الوحيد الرسمي للتقديم على الإعلانات للوظائف العسكرية التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر.

وذلك ضمن تفعيل النظام الإلكتروني للحصول على مختلف الخدمات بشفافيه ونزاهة ضمن رؤية 203 للمملكة السعودية.

ويتم الدخول على هذا الموقع وتسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة حتي لا يتم الاستبعاد حال القبول على الوظيفة.