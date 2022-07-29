شروط الراجحي تأجيل الأقساط و طلب الإعفاء من الراجحي السعودي

زادت محركات جوجل في البحث عن الشروط الخاصة بمنصة بنك الراجحي لكي يتم تأجيل الأقساط الشهرية، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض الشروط اللازمة للإعفاء من مصرف الراجحي السعودي، وهذا لسماح من الراجحي لكافة العملاء المستفيدين من طلب الإعفاء، وهذا في حالة استيفاء الشروط الأساسية المطلوبة، ولذلك يمكن للعميل المستفيد من الراجحي السعودي الحصول على إعفاء من سلفة بنك الراجحي، حيث أن يجب التقديم على حساب بمصرف الراجحي ولذلك سوف نقوم بتقديم دعوة إعفاء لمصرف الراجحي السعودي.

شروط الراجحي تأجيل الأقساط:

بنك الراجحي السعودي أوضح عن العديد من الشروط الهامة للعملاء المستفيدين، إذا كان يريد تأجيل الأقساط، ولذلك هذه الخدمة متاحة لجميع العملاء المستفيدين من مصرف الراجحي السعودي والممتلكات عقود تمويل شخصية نشطة داخل الراجحي، وأضاف إلى ذلك أن يمكن استخدام منتج تمويل سداد أقساط شهرية وهذا يعد أمر ضروري مقابل عقود التمويل الشخصي للمستفيدين، حيث أن تم التأكد على أن هذه الخدمة المتاحة مره وحده فقط كل 12 شهراً، وهذا بعد أمر ضروري بعد سداد 20% من مبلغ التمويل الشخصي .

طلب الإعفاء من الراجحي السعودي :

اكتمال تقديم الطلب وهذا في حالة تعرض المستفيد إذا كان تسبب في إعاقة كاملة. في حالة الإصابة حالت دون قيام الفرد بعمله، حيث أن هذا يشطب تحليل الطلب في حالة وفاة العميل. إذا كان التعاون بين مقدم الطلب وآخرين في هذه الحالة يجب تقديم جميع المستندات بتلك الشراكة.

كيفية تقديم دعوة إعفاء لمصرف الراجحي:

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي السعودي. ثم بعد ذلك يجب على المتقدم دفع جميع المصاريف. ثم يجب بعد ذلك تمييز توفير جميع النفقات الشخصية. ثم النقر على أيقونة “الطلب”. يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بكل دقة وحرص. ثم النقر على تخزين وقم بإرسال الطلب.

وقد تجد الإشارة إلى أن بنك الراجحي السعودي يقوم على جميع العملاء المستفيدين بالرد في مدة لا تزيد عن نصف ساعة، وهذا لكي يتم دراسة الطلب، وبناءا على ذلك سوف يتم إرسال الطلب للمتقدم .