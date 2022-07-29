نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1444 ضباط afca.mod.gov.sa نتائج ترشيح الكليات العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1444 بوابة القوات المسلحة، حيث تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين اليوم الجمعة بتاريخ 29 يوليو 2022م عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين من المتقدمين على الكليات العسكرية من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد 144هـ عبر موقع موقع اللجنة الإلكتروني، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط وزارة الدفاع تسجيل الدخول للإطلاع على نتائج القبول المبدئي ثانوي 1443، إلى جانب التعليمات الواجب الالتزام والتقيد بها عند المقابلة الشخصية للمراجعة.

نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1444

تم الإعلان من قبل اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر يوليو لعام 2022م الموافق لتاريخ الثلاثون من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة.

فبعد أن تم إغلاق باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية للحاصلين على مؤهل الثانوي للعام الدراسي الجاري، فقد تم إجراء عمليات الفرز المبدئي والمفاضلة بين المتقدمين، ومن ثم إعلان نتائج الترشيح المبدئي للمقبولين ضباط في وزارة الدفاع، حيث يتاح الآن إمكانية الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع لطلاب الكليات العسكرية ثانوي (afca.mod.gov.sa).

تعليمات وزارة الدفاع للمرشحين أولياً

بمناسبة إعلان نتائج الترشيح الأولي لطلاب الكليات العسكرية، فقد أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بعض التعليمات الواجب التقيد والالتزام بها والتي تتمثل في التالي:

إكمال بيانات الاستبيان وطباعته من موقع اللجنة.

الحصول على استمارة الالتحاق الأولي، ثم طباعتها وإكمال الإجراءات اللازمة.

حجز موعد الكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية “يجب العلم أنه لا يمكن حذف الموعد المحدد”.

إحضار الهوية الوطنية للمرشح.

طباعة بطاقة المراجعة.

وبعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي لطلاب الكليات العسكرية عبر بوابة وزارة الدفاع أو موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية الإلكترونية، فيتاح الآن أمام كافة المتقدمين الإطلاع على حالة الطلب لمعرفة هل تم القبول أم الاستبعاد من خلال تسجيل دخول الحساب الخاص بالبوابة.

كما أرسلت القوات المسلحة رسائل نصية على جوالات المتقدمين تفيد إما بالقبول المبدئي أو الترشيح الأولي بوزارة الدفاع ضابط ثانوي أو الاستبعاد هذه الفترة، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكن استعلام نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1444 الآن.

نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1444 بوابة القبول الموحد

تم إيضاح متطلبات القوات المسلحة بالنسبة للزي المقرر الحضور به لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للمقبولين أو المرشحين أولياً للمتقدمين الثانوي للالتحاق بالكليات العسكرية، حيث يجب التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات نهائياً.

بالإضافة إلى حذاء مناسب غير رياضي مفتوح بدون شراب، ويمكن التعرف على المتطلبات الخاصة بالزي المقرر من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية من خلال التالي: