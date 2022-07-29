نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 “هنا الأسماء” الترشيح المبدئي للكليات العسكرية afca.mod.gov.sa

نتائج قبول وزارة الدفاع 1444، من أهم النتائج التي يتم البحث عنها اليوم من قبل الطلاب المتقدمين للكليات العسكرية من خريجي الشهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلي رابط تقديم أمن المنشآت، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج الترشح الأولي للطلاب، ودعت المقبولين مبدئياً الدخول على رابط بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع، وتسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام عن أسماء المترشحين، وشددت وزارة الدفاع على المقبولين ضرورة أتباع أستكمال عملية القبول لأن القبول المبدئي لا يعني القبول بصفة نهائية، إلا بعد أستكمال إجراءات القبول النهائية.

نتائج قبول وزارة الدفاع 1444

قالت وزارة الدفاع أن من يجد أسمه في المقبولين بصفة مبدئية عليه تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته، وكذالك طباعة بطاقة المراجعة وتحضير كافة المستندات المطلوبة لتقديمها للجنة القبول، وشددت على ضرورة أتباع كافة إجراءات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورنا، مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية والحضور بالزي الرياضي المناسب.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1444

الدخول على موقع بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع afca.mod.gov.sa .

. النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الطلب والرقم السري ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة نتائج القبول الأولي لوزارة الدفاع.

تسجيل البيانات الشخصية من الاسم ورقم الهوية الوطنية.

النقر على أستعلام لتظهر النتيجة تم ترشيحك أم لم يتم الترشيح.

الأوراق المطلوبة للمراجعة

الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة من وزارة التعليم.

في حالة أن الشهادة من الخارج يجب أحضار المعادلة من قبل وزارة التعليم السعودية|.

بطاقة المراجعة مع إحضار ملف شفاف لحفظ المستندات.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 1444

من أجل معرفة الأسماء التي تم ترشيحها، يمكنك الإستعلام من خلال موقع وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد، وسوف ترسل لك رسالة نصية عبر رقم الجوال، الذي تم تسجيله في طلب التقديم للكليات العسكرية تفيد بترشحك مبدئيا.

نتائج وزارة الدفاع للثانوي

أعلنت وزارة الدفاع عن بعض التعليمات التي يجب أتباعها من أجل استكمال القبول وهي كما يلي.

تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته.

تحميل استمارة الالتحاق المبدئية وطباعتها وإكمال جميع الإجراءات المطلوبة لإستكمال القبول.

حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية مع التأكيد على أنه لا يمكن حذف الموعد.

طباعة بطاقة المراجعة مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

الزي الرياضي المطلوب الحضور به