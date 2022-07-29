نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الوظائف التعليمية وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على الوظائف التعليمية وشروطها ٬ شروط التقديم على الوظائف التعليمية ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي ، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ، وبرتبة مدرس ممارس ، وسوف نتعرف علي كل التفاصيل عبر موقع ثقفني على شروط التقديم لهذه الوظائف ، ومتى نبدأ التقديم.

الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لـ 11547 وظيفة تعليمية للعام 1444 هـ ، ويأتي ذلك في ضوء المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم من خلال الاستثمار النشط في الكوادر البشرية. قطاع التعليم ، والاستمرار في تحسين مخرجات التعلم المهاري والمعرفي ، بالإضافة إلى سد الاحتياجات الوظيفية في المشاريع التنموية لقطاع التعليم ، لتطوير كفاءة النظام التعليمي ومخرجاته.

ما هو نظام جدارة

يُعرف نظام جدارا بأنه أحد الأنظمة المهمة في المملكة العربية السعودية. تم إطلاق هذا النظام من قبل وزارة الخدمة المدنية في المملكة عام 1433 هـ ، بهدف تقديم طلبات التوظيف في القطاع الحكومي للمواطنين والمواطنات ، إلكترونيًا بالكامل ، بالإضافة إلى تسهيل استكمال عمليات التوظيف المختلفة بمختلف أنواعها. المجالات في القطاع الحكومي لجميع الراغبين في العمل في الجهات الحكومية السعودية ، فإن نظام جدارا له عدة مزايا أبرزها:

التحقق الفوري من معلومات الوظيفة المسجلة.

العمل على مدار العام مما يتيح للمتقدم تحديث بياناته ومؤهلاته الأكاديمية متى شاء.

قم ببناء خطة مقايضة على مدار العام ، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

التواصل المستمر بين الوزارة وطالب الوظيفة عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المحمول أو إرسال بريد إلكتروني إلى مقدم الطلب ، حيث يتميز نظام جدارا بشفافية عالية.

التقديم على الوظائف التعليمية

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية موعد التقديم على الوظائف التعليمية ، حيث سيتم فتح باب التقديم يوم الأحد الموافق 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م ، الساعة التاسعة صباحًا ، والتقديم. وتستمر حتى 9 محرم 1444 الموافق لتاريخ 7 أغسطس 2022 الساعة 12 صباحًا عبر نظام جدارا الإلكتروني.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية

كانت شروط التسجيل في منصة جود للإسكان 1444 كما يلي: