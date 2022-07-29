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عمر شويل - جدة شروط الحصول على معلم متقدم وكيفية التقديم من الأمور المهمة التي يهتم جميع المعلمين في المملكة العربية السعودية بمعرفتها ، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن شروط معينة لترقية مدرس من درجة وظيفية إلى درجة أعلى. وشروط الحصول عليها وطريقة وموعد التقديم للترقيات عبر نظام فارس الإلكتروني.

شروط الحصول على معلم متقدم

أقرت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض الشروط لترقية مدرس من رتبة ممارس إلى متقدم ، وهذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون لدى المعلم رخصة مهنية.

أن يكون المعلم قد حصل على تقييم أداء وظيفي في آخر 3 سنوات بتقدير جيد جدًا.

يجب أن يكون المعلم يعمل في المرتبة الحالية منذ أكثر من ست سنوات.

أن يكون المعلم قد حقق الحد الأدنى من الدرجات لأداء التطوير المهني.

يجب أن يكون المعلم قد حصل على نقاط لتقييم الممارسات الإبداعية.

أن يكون المعلم قد عمل في رتبة ترقية لمدة لا تقل عن سنتين.

على المعلم أن يحسب مدة الخدمة التي عمل من أجلها وفق اللوائح التربوية.

يجب أن يكون المعلم قد حصل على نقاط لتأثير التدريس على تعلم الطالب وتحسين مستواه الأكاديمي.

طريقة تقديم طلب ترقية إلى معلم متقدم

قدمت وزارة التربية والتعليم السعودية للمعلمين خدمة التقديم على ترقية مدرس متقدم إلكترونيًا عبر موقع فارس الرسمي ، وفيما يلي خطوات التقديم:

انتقل مباشرة إلى موقع فارس الرسمي.

انقر فوق الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار ترقيات المعلمين.

انقر لتقديم طلب ترقية من مدرس ممارس إلى مدرس متقدم.

أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة.

إرسال جميع المستندات المطلوبة.

الفرق بين معلم ممارس ومعلم متقدم

يختلف المعلم المتقدم عن المعلم الممارس في بعض النقاط وهي:

المعلم الممارس أعلى من الخريج وحاصل على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة.

في تلك الفترة ، يسعى المعلم الممارس إلى اكتساب الخبرة والمعرفة العميقة في المادة العلمية التي يدرسها ، وفهم طرق التدريس المتقدمة لمساعدة الطلاب على فهم المناهج بطريقة سهلة ومبسطة.

المعلم المتقدم هو مدرس بجانب المعلم الممارس في السلم الوظيفي للمعلم ، وهو أكثر خبرة من المعلم الممارس ، ولديه فهم أفضل للمناهج الدراسية ، وهو أكثر دراية باستراتيجيات التدريس المناسبة للعمر.