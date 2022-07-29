رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 القبول المبدئي لضابط ثانوي afca.mod.gov.sa

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1444، من أكثر الروابط بحثاً الآن بعد إعلان إدارة القبول والتسجيل وزارة الدفاع، عن نتائج القبول المبدئي لطلاب الكليات العسكرية من خريجي الثانوية العامة، والتي قد تم الإعلان في وقت سابق عن تقديم وزارة الدفاع للكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة، وحددت عدة شروط للتقديم وموعداً ورابطاً إلكترونياً للتسجيل، وبعد فرز الطلبات المقدمة ومراجعة بيانات المتقدمين أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول المبدئي، وحددت عدة إجراءات واجب اتباعها والالتزام بها، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل ومتابعة الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذا نضع بين أيديكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج القبول وأسماء المقبولين مبدئياً.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “afca.mod.gov.sa“

النقر على نتائج طلبة الثانوية العامة.

استكمال باقي الإجراءات للقبول.

تحميل استمارة القبول المبدئي وطباعتها.

طباعة بطاقة المراجعة.

حجز موعد الكشف الطبي المبدئي.

الإجراءات الواجب اتباعها من المقبولين

القيام بتعبئة استمارة الاستبيان الطبي ثم طباعتها. إكمال باقي إجراءات القبول. طباعة استمارة القبول المبدئي. حجز موعد الكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية علماً بأنه لا يمكن حذف الموعد المحدد. إحضار بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. طباعة بطاقة المراجعة. إحضار المستندات التي تم رفعها خلال التقديم إلكترونياً للمراجعة.

تعليمات الحضور للمراجعة واستكمال الإجراءات للقبول

الالتزام بارتداء الزي الرياضي مع حذاء غير رياضي بدون شراب.

الحضور في الموعد المحدد في بطاقة المراجعة.

عدم اصطحاب الهاتف النقال.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية المفعول.

توافر المستندات المقدمة خلال التقديم الإلكتروني للمطابقة.

الزي الرياض المحدد لكل كلية عسكرية

كلية الملك عبد العزيز الحربية “فانله رياضية لون أخضر + بنطلون أبيض أو أخضر”. زي كلية الملك فيصل الجوية “فانله رياضية لون أزرق + بنطلون أبيض أو أزرق”. كلية الملك فهد البحرية “فانله رياضية لون أبيض + بنطلون أبيض أو أسود”. زي كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي “فانله رياضية لون أسود + بنطلون أبيض أو أسود”.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

يستطيع المتقدمين للكليات العسكرية وزارة الدفاع من الحاصلين على الثانوية العامة، التعرف على نتائج القبول المبدئي.

من خلال الدخول على بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع وإتباع الإجراءات المطلوبة لاستكمال القبول.